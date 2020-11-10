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В Толочинском районе мужчина повредил магистральный трубопровод, сливая с него дизель

10.11.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет расследует уголовное дело об умышленном повреждении магистрального трубопроводного транспорта и покушении на кражу. Мужчина хотел слить с нефтепровода 520 литров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба СК

53-летний житель Борисова путем врезки на нефтепровод вблизи деревни Рудня установил приспособление для слива из трубы дизельного топлива, повредив его. Обвиняемый пытался похитить более 520 литров топлива. Однако его заметили работники службы безопасности предприятия, которые проводили рейд по охране нефтепровода. Мужчине удалось скрыться, однако через некоторое время его задержали.


Фото: пресс-служба СК

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 309 (умышленное повреждение магистрального трубопроводного транспорта, если эти действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию, либо иные тяжкие последствия) и ст. 14 ч .2 ст. 205 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК отметили, что ранее мужчина одиннадцать раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

 
 
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Житель Борисова хотел слить с нефтепровода 520 литров дизельного топлива.
 
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