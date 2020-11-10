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На отдыхе в Египте погиб известный березовский бизнесмен Александр Параскевич
10.11.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На отдыхе в Египте погиб березовский бизнесмен Александр Параскевич,
Последние 13 лет он возглавлял строительную компанию «Добрыня», это один из крупнейших производителей пенопласта в стране. До того занимал руководящую должность на мясокомбинате.
Также Параскевич известен в Березе поддержкой волонтеров-поисковиков отряда «Авиапоиск» и взаимодействующей с ним ветеранской организацией авиаторов города при проведении героико-патриотических мероприятий.
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