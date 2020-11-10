На отдыхе в Египте погиб известный березовский бизнесмен Александр Параскевич

Источник материала: Tut.by

На отдыхе в Египте погиб березовский бизнесмен Александр Параскевич, сообщает «Наша Ніва». Трагедия произошла в бассейне отеля 5 ноября. Параскевичу был 61 год.



Александр Параскевич. Фото: «Маяк»

Последние 13 лет он возглавлял строительную компанию «Добрыня», это один из крупнейших производителей пенопласта в стране. До того занимал руководящую должность на мясокомбинате.

Также Параскевич известен в Березе поддержкой волонтеров-поисковиков отряда «Авиапоиск» и взаимодействующей с ним ветеранской организацией авиаторов города при проведении героико-патриотических мероприятий.