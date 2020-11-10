|
Корреспонденту сайта «Наша Ніва» Екатерине Карпицкой дали 15 суток ареста
10.11.2020 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время «женского марша» 7 ноября задержали корреспондента «Нашай Нівы» Екатерину Карпицкую. Три дня она провела на Окрестина, сегодня суд вынес решение, сообщает БАЖ.
Рассмотрение административного процесса началось в 14.15, а закончилось в 16.05. После этого судья удалилась в совещательную комнату. Решение — 15 суток ареста.
Напомним, в Минске во время состоявшихся в субботу, 7 ноября, акций были задержаны более 70 человек. Одной из них стала Катерина Карпицкая, корреспондент «Нашай Нівы», освещавшей акцию. Ее доставили в Московское РУВД, а затем перевели на Окрестина.
Катерину Карпицкую ранее задерживали во время «женского марша» 26 сентября. После проверки ее отпустили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время «женского марша» 7 ноября задержали корреспондента «Нашай Нівы» Екатерину Карпицкую. Три дня она провела на Окрестина, сегодня суд вынес решение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)