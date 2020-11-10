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Корреспонденту сайта «Наша Ніва» Екатерине Карпицкой дали 15 суток ареста

10.11.2020 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время «женского марша» 7 ноября задержали корреспондента «Нашай Нівы» Екатерину Карпицкую. Три дня она провела на Окрестина, сегодня суд вынес решение, сообщает БАЖ.


Катерина Карпицкая. Фото: «Наша Ніва»

Рассмотрение административного процесса началось в 14.15, а закончилось в 16.05. После этого судья удалилась в совещательную комнату. Решение — 15 суток ареста.

Напомним, в Минске во время состоявшихся в субботу, 7 ноября, акций были задержаны более 70 человек. Одной из них стала Катерина Карпицкая, корреспондент «Нашай Нівы», освещавшей акцию. Ее доставили в Московское РУВД, а затем перевели на Окрестина.

Катерину Карпицкую ранее задерживали во время «женского марша» 26 сентября. После проверки ее отпустили.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время «женского марша» 7 ноября задержали корреспондента «Нашай Нівы» Екатерину Карпицкую. Три дня она провела на Окрестина, сегодня суд вынес решение.
 
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