Корреспонденту сайта «Наша Ніва» Екатерине Карпицкой дали 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Во время «женского марша» 7 ноября задержали корреспондента «Нашай Нівы» Екатерину Карпицкую. Три дня она провела на Окрестина, сегодня суд вынес решение, сообщает БАЖ.



Катерина Карпицкая. Фото: «Наша Ніва»

Рассмотрение административного процесса началось в 14.15, а закончилось в 16.05. После этого судья удалилась в совещательную комнату. Решение — 15 суток ареста.

Напомним, в Минске во время состоявшихся в субботу, 7 ноября, акций были задержаны более 70 человек. Одной из них стала Катерина Карпицкая, корреспондент «Нашай Нівы», освещавшей акцию. Ее доставили в Московское РУВД, а затем перевели на Окрестина.

Катерину Карпицкую ранее задерживали во время «женского марша» 26 сентября. После проверки ее отпустили.