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В суде в Могилеве задержали журналиста Александра Сидоревского
10.11.2020 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Ленинского района Могилева задержали журналиста-фрилансера Александра Сидоревского. Об этом
Прямо под кабинетом судьи Сидоревского задержали сотрудники милиции.
Ранее, 12 октября, Сидоревскому в суде Могилевского района дали 15 суток ареста по ст. 23.34 КоАП, однако в ИВС его до сегодняшнего дня не забирали.
Также недавно Александр Сидоревский получил штраф в 50 базовых величин за работу на телеканал «Белсат» без аккредитации МИД Беларуси.
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Он пришел как оператор на судебный процесс над другим журналистом - корреспондентом 6tv.by Алесем Соболевским.
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