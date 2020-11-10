В суде в Могилеве задержали журналиста Александра Сидоревского

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Могилева задержали журналиста-фрилансера Александра Сидоревского. Об этом сообщают правозащитники. Он пришел как оператор на судебный процесс над другим журналистом — корреспондентом 6tv.by Алесем Соболевским.



Фото: Иван Яриванович

Прямо под кабинетом судьи Сидоревского задержали сотрудники милиции.

Ранее, 12 октября, Сидоревскому в суде Могилевского района дали 15 суток ареста по ст. 23.34 КоАП, однако в ИВС его до сегодняшнего дня не забирали.

Также недавно Александр Сидоревский получил штраф в 50 базовых величин за работу на телеканал «Белсат» без аккредитации МИД Беларуси.