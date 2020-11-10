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В суде в Могилеве задержали журналиста Александра Сидоревского

10.11.2020 19:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Могилева задержали журналиста-фрилансера Александра Сидоревского. Об этом сообщают правозащитники. Он пришел как оператор на судебный процесс над другим журналистом — корреспондентом 6tv.by Алесем Соболевским.


Фото: Иван Яриванович

Прямо под кабинетом судьи Сидоревского задержали сотрудники милиции.

Ранее, 12 октября, Сидоревскому в суде Могилевского района дали 15 суток ареста по ст. 23.34 КоАП, однако в ИВС его до сегодняшнего дня не забирали.

Также недавно Александр Сидоревский получил штраф в 50 базовых величин за работу на телеканал «Белсат» без аккредитации МИД Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Он пришел как оператор на судебный процесс над другим журналистом - корреспондентом 6tv.by Алесем Соболевским.
 
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