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Могилевчанина судят за насилие в отношении милиционера во время протестов 10 августа
10.11.2020 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве за насилие в отношении сотрудника милиции судят Владимира Шустова,
Процесс ведет судья Елена Литвина. Владимиру Шустову вменяют ст. 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции».
По материалам дела, Шустов 10 августа 2020 года в районе кинотеатра «Родина» применил физическую силу в отношении участкового инспектора. Участковый был там в составе группы силовиков в черной форме и шлемах, которые разгоняли протестующих против фальсификации президентских выборов могилевчан.
По данным правозащитников, есть видеозапись, на которой видно, что милиционер первым быстро направлялся к Владимиру. После контакта с силовиком Шустова и его сына избили и задержали, сообщает «Весна». Сын Владимира Шустова изначально также был подозреваемым по уголовному делу, но в отношении него преследование прекратили.
На процессе 9 ноября были допрошены милиционеры-свидетели инцидента и потерпевший. Следующее заседание назначено на 13 ноября.
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По данным следствия, обвиняемый напал на участкового, когда тот разгонял протестующих против фальсификации выборов.
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