ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевчанина судят за насилие в отношении милиционера во время протестов 10 августа

10.11.2020 19:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за насилие в отношении сотрудника милиции судят Владимира Шустова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Его обвиняют в том, что он напал на участкового инспектора милиции 10 августа, когда тот разгонял протестующих против фальсификации президентских выборов в центре города.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Процесс ведет судья Елена Литвина. Владимиру Шустову вменяют ст. 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции».

По материалам дела, Шустов 10 августа 2020 года в районе кинотеатра «Родина» применил физическую силу в отношении участкового инспектора. Участковый был там в составе группы силовиков в черной форме и шлемах, которые разгоняли протестующих против фальсификации президентских выборов могилевчан.

По данным правозащитников, есть видеозапись, на которой видно, что милиционер первым быстро направлялся к Владимиру. После контакта с силовиком Шустова и его сына избили и задержали, сообщает «Весна». Сын Владимира Шустова изначально также был подозреваемым по уголовному делу, но в отношении него преследование прекратили.

На процессе 9 ноября были допрошены милиционеры-свидетели инцидента и потерпевший. Следующее заседание назначено на 13 ноября.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, обвиняемый напал на участкового, когда тот разгонял протестующих против фальсификации выборов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Корреспонденту сайта «Наша Ніва» Екатерине Карпицкой дали 15 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика