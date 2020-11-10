Могилевчанина судят за насилие в отношении милиционера во время протестов 10 августа

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за насилие в отношении сотрудника милиции судят Владимира Шустова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Его обвиняют в том, что он напал на участкового инспектора милиции 10 августа, когда тот разгонял протестующих против фальсификации президентских выборов в центре города.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Процесс ведет судья Елена Литвина. Владимиру Шустову вменяют ст. 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции».

По материалам дела, Шустов 10 августа 2020 года в районе кинотеатра «Родина» применил физическую силу в отношении участкового инспектора. Участковый был там в составе группы силовиков в черной форме и шлемах, которые разгоняли протестующих против фальсификации президентских выборов могилевчан.

По данным правозащитников, есть видеозапись, на которой видно, что милиционер первым быстро направлялся к Владимиру. После контакта с силовиком Шустова и его сына избили и задержали, сообщает «Весна». Сын Владимира Шустова изначально также был подозреваемым по уголовному делу, но в отношении него преследование прекратили.

На процессе 9 ноября были допрошены милиционеры-свидетели инцидента и потерпевший. Следующее заседание назначено на 13 ноября.