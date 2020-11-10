В Минске задержан журналист Олег Груздилович

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома, сообщает «Радыё Свабода».

Милиционеры пришли в 19.30 в квартиру Груздиловича и продемонстрировали ему снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был.

«Сказали, что нужно что-то еще уточнить, и отвезли его во Фрунзенское РУВД, где его якобы ждет участковый», — сообщила жена Олега Марьяна.

25 октября Олег Груздилович имел редакционное задание для работы на акции протеста от газеты «Народная Воля».

Белорусская ассоциация журналистов ранее сообщила, что на сегодняшний день в заключении остаются 16 журналистов.