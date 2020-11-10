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В Минске задержан журналист Олег Груздилович
11.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома,
Милиционеры пришли в 19.30 в квартиру Груздиловича и продемонстрировали ему снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был.
«Сказали, что нужно что-то еще уточнить, и отвезли его во Фрунзенское РУВД, где его якобы ждет участковый», — сообщила жена Олега Марьяна.
25 октября Олег Груздилович имел редакционное задание для работы на акции протеста от газеты «Народная Воля».
Белорусская ассоциация журналистов ранее сообщила, что на сегодняшний день в заключении остаются 16 журналистов.
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Белорусская ассоциация журналистов ранее сообщила, что на сегодняшний день в заключении остаются 16 журналистов.
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