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Каким будет герб Гродненского района, и где его можно использовать

11.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября своим указом утвердил герб и флаг Гродненского района, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

© Sputnik Виталий Дернейко
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На гербе изображена голова зубра золотистого цвета с серебряными рогами. Зубр помещен на фоне варяжского щита, под ним символическое изображение вод реки. Флаг – красное полотнище, на котором изображен герб.

Эти символы теперь являются собственностью Гродненского района. Распоряжаться ими может Гродненский районный исполнительный комитет.

Флаг и герб могут быть размещены на зданиях, в которых находятся органы местного управления и самоуправления района, например, в залах заседаний или кабинетах руководителей.

Во время государственных праздников герб и флаг также могут использоваться. Могут они присутствовать и на "народных, трудовых, семейных" праздниках, спортивных играх и мероприятиях, приуроченных к памятным датам.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новый герб можно будет увидеть во время государственных праздников, в кабинетах местного исполкома. Не запрещается использовать новую символику и в народных,...
 
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