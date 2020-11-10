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В Минске задержан журналист Олег Груздилович

11.11.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 ноября. Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома, сообщает "Радыё Свабода".

Милиционеры пришли в 19.30 в квартиру Груздиловича и продемонстрировали ему снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был.

"Сказали, что нужно что-то еще уточнить, и отвезли его во Фрунзенское РУВД, где его якобы ждет участковый", — сообщила жена Олега Марьяна.

25 октября Олег Груздилович имел редакционное задание для работы на акции протеста от газеты "Народная Воля".

Белорусская ассоциация журналистов ранее сообщила, что на сегодняшний день в заключении остаются 16 журналистов.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 ноября. Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома, сообщает "Радыё Свабода". Милиционеры пришли в 19.30 в...
 
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