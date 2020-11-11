Сегодня в Гомеле открывается еще один гипермаркет Green

Источник материала: Tut.by

11 ноября в Гомеле откроется уже третий в городе гипермаркет Green.



Фото носит иллюстративный характер

Открытие гипермаркета состоится в 12.00. Расположился магазин по адресу улица Мазурова, 1. Помимо торговых площадей, в здании есть паркинг на 300 машин.

Торговая сеть пришла в Гомель совсем недавно. В августе на территории бывшего рынка «Быховский» по улице Б. Хмельницкого открылся первый магазин, в сентябре Green появился в ТЦ «Кристалл» в Новобелицком районе.