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Сегодня в Гомеле открывается еще один гипермаркет Green
11.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 ноября в Гомеле откроется уже третий в городе гипермаркет Green.
Открытие гипермаркета состоится в 12.00. Расположился магазин по адресу улица Мазурова, 1. Помимо торговых площадей, в здании есть паркинг на 300 машин.
Торговая сеть пришла в Гомель совсем недавно. В августе на территории бывшего рынка «Быховский» по улице Б. Хмельницкого открылся первый магазин, в сентябре Green появился в ТЦ «Кристалл» в Новобелицком районе.
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Известная белорусская сеть магазинов пришла в Гомель этим летом.
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