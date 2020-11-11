В Витебске студентка-медик получила большой штраф за то, что спела с другими ребятами «Перемен»

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 10 ноября оштрафовал на 648 рублей студентку Витебского государственного медицинского университета Полину Нитченко — за несанкционированный пикет возле главного корпуса этого вуза, сообщает «Віцебская вясна».



Уличный марш в Витебске 20 сентября. Полина Нитченко — в центре, в белом халате, с плакатом «Кровь так просто не отмыть, уж я-то знаю». Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

26 октября около 50 студентов-медиков подошли к фонтану возле главного корпуса ВГМУ и спели «Перемен» и «Тры чарапахі». Сотрудники в штатском снимали их на камеру. Затем задержали 4 человек — двух девушек и двух парней. Среди задержанных была и Полина Нитченко.

Дело Полины Нитченко рассматривал судья Владимир Цариков. В качестве доказательства вины студентки милиция предоставила видеозапись «несанкционированного пикетирования».

Полина не признала себя виновной.

А судья Цариков посчитал вину студентки полностью доказанной — и оштрафовал ее на 24 базовых величины (648 рублей).

— Я считаю это несправедливым и неправильным. Тем более неправильно то, что после этого давление со стороны администрации учебного заведения усиливается, — заявила Полина Нитченко после суда.

Девушка собирается обжаловать решение о штрафе в областной суд.

Полину Нитченко судили по статье 23.34 два раза. Первый раз — за уличное шествие в Витебске 20 сентября. Через четыре дня после акции девушку задержали, три дня она провела в СИЗО. 12 октября суд оштрафовал студентку на 20 базовых величин (540 рублей).