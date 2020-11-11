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В Витебске студентка-медик получила большой штраф за то, что спела с другими ребятами «Перемен»
11.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 10 ноября оштрафовал на 648 рублей студентку Витебского государственного медицинского университета Полину Нитченко — за несанкционированный пикет возле главного корпуса этого вуза,
26 октября около 50 студентов-медиков подошли к фонтану возле главного корпуса ВГМУ и спели «Перемен» и «Тры чарапахі». Сотрудники в штатском снимали их на камеру. Затем
Дело Полины Нитченко рассматривал судья Владимир Цариков. В качестве доказательства вины студентки милиция предоставила видеозапись «несанкционированного пикетирования».
Полина не признала себя виновной.
А судья Цариков посчитал вину студентки полностью доказанной — и оштрафовал ее на 24 базовых величины (648 рублей).
— Я считаю это несправедливым и неправильным. Тем более неправильно то, что после этого давление со стороны администрации учебного заведения усиливается, — заявила Полина Нитченко после суда.
Девушка собирается обжаловать решение о штрафе в областной суд.
Полину Нитченко судили по статье 23.34 два раза. Первый раз — за уличное шествие в Витебске 20 сентября. Через четыре дня после акции девушку задержали, три дня она провела в СИЗО. 12 октября суд оштрафовал студентку на 20 базовых величин (540 рублей).
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26 октября около 50 студентов-медиков подошли к фонтану возле главного корпуса ВГМУ и спели «Перемен» и «Тры чарапахі». Сотрудники в штатском снимали их на камеру....
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