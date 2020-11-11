Могилевчан зовут обсудить, как сделать классными дворы и парки

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 11 ноября, всех желающих зовут обсудить развитие общественных пространств города. Достаточно ли жизни и пространств в спальных районов? Нужна ли городу вторая пешеходная улица? Должны ли в городе появляться новые достопримечательности? Эти и другие темы и будут разбирать на очередном «Городском диалоге».



Фото: vk.com/savepechersk

Серию дискуссий продолжает Центр городских инициатив. На встрече 11 ноября также будут обсуждаться вопросы развития пешеходной инфраструктуры, благоустройства парков, дворовых территорий, строительства новых общественных пространств.

Центр городских инициатив приглашает всех интересующихся горожан обсудить общественные пространства Могилева на очередном «Городском диалоге».

В дискуссии, кроме горожан и активистов, пригласили принять участие чиновников, архитекторов, дизайнеров, журналистов.

«Городской диалог» пройдет в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7 (3 этаж) и начнется в 19.00. Вход свободный. Использование защитных масок и соблюдение безопасной дистанции обязательны.