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Эксперт: популярным подарком к Новому году в Италии может стать еда

11.11.2020 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Пандемия может повлиять уровень предновогодних трат в Италии, причем речь идет о падении примерно на треть, цитирует РИА Новости официального представителя организации по защите прав потребителей Codacons Стефано Дзерби.

Эксперт считает, что уместным подарком в новогодние дни могут стать продовольственные товары.

© Sputnik / Мария Девахина
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"Корзины с продуктами, вино, шампанское – появляется тенденция к дарению более необходимых вещей. Тренд последних лет – подарки Made in Italy, мы видим, что итальянскую продукцию заново открывают к новогодним праздникам. Вместо, скажем, шарфа, шапки или свитера в подарок идут пакеты с продуктами – это всегда беспроигрышный вариант", - сказал эксперт.

Он констатировал – "все стали немного беднее". И привел цифры: если обычно в декабре итальянцы тратили порядка 110 миллиардов евро, то в этом году эта сумма может опуститься до уровня в 60-70 миллиардов. Дзерби отметил, что говорить о точных цифрах пока рано.

Измениться может не только стоимость, но и размер подарков, и их количество. А из опасения заразиться люди будут больше полагаться на интернет-площадки, чем на традиционную торговлю.

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Теги: Минск
 
 
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Чтобы поберечь здоровье, люди будут больше полагаться на интернет-площадки, чем на традиционную торговлю – этот подход годится и для белорусов.
 
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