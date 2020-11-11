|
Эксперт: популярным подарком к Новому году в Италии может стать еда
11.11.2020 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Пандемия может повлиять уровень предновогодних трат в Италии, причем речь идет о падении примерно на треть, цитирует
Эксперт считает, что уместным подарком в новогодние дни могут стать продовольственные товары.
© Sputnik / Мария Девахина
"Корзины с продуктами, вино, шампанское – появляется тенденция к дарению более необходимых вещей. Тренд последних лет – подарки Made in Italy, мы видим, что итальянскую продукцию заново открывают к новогодним праздникам. Вместо, скажем, шарфа, шапки или свитера в подарок идут пакеты с продуктами – это всегда беспроигрышный вариант", - сказал эксперт.
Он констатировал – "все стали немного беднее". И привел цифры: если обычно в декабре итальянцы тратили порядка 110 миллиардов евро, то в этом году эта сумма может опуститься до уровня в 60-70 миллиардов. Дзерби отметил, что говорить о точных цифрах пока рано.
Измениться может не только стоимость, но и размер подарков, и их количество. А из опасения заразиться люди будут больше полагаться на интернет-площадки, чем на традиционную торговлю.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы поберечь здоровье, люди будут больше полагаться на интернет-площадки, чем на традиционную торговлю – этот подход годится и для белорусов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)