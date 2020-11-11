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Из общежития выселиться, за распределение - выплатить? В Гомеле уволили молодого врача, который вышел с «суток»
11.11.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле уволили врача-фтизиатра Николая Козича, который устроил одиночный пикет у здания туббольницы, где работает, — и получил за это 15 суток ареста. Вчера Николай освободился из ИВС, а сегодня его пригласили в отдел кадров.
Что произошло?
26 октября 27-летний врач туббольницы после окончания смены устроил одиночный пикет. В магазине купил лист ватмана, написал на нем «Жыве Беларусь», надел халат и вышел на улицу. У проходной больницы Николай простоял минут двадцать — приехали милиционеры и забрали его.
На следующий день суд Новобелицкого района дал Козичу 15 суток ареста.
Это, кстати, были уже не первые «сутки» гомельского врача. В сентябре он с женой, сестрой и ее мужем приехали в Жлобин на юбилей к отцу (родители Николая тоже врачи). А на следующий день семья в полном составе (отсутствовал лишь папа Николая — был на работе) вышла на воскресную акцию протеста. Вскоре всех
Что теперь?
10 ноября Николай вышел из ИВС.
— Все это, конечно, не могло остаться незамеченным моим руководством. Честно говоря, пристальное внимание со стороны главврача я ощущал на себе еще и во время предвыборной кампании, когда открыто говорил о своей позиции, — говорит доктор.
Сегодня утром его вызвали в отдел кадров. Сначала, говорит Николай, попросили написать объяснительную, почему отсутствовал столько дней. Затем ознакомили с выговорами о неисполнении трудовых обязанностей. Ну, а потом дали подписать приказ об увольнении. Также молодому врачу вручили уведомление о том, что Козич обязан в трехдневный срок освободить комнату общежития, в которой проживает с женой.
Все это, не скрывает Николай, для него оказалось неожиданностью: ведь он — молодой специалист, до окончания срока обязательной отработки ему еще 8 месяцев. Контракт у врача заканчивается в июле 2021 года.
Что теперь делать, Николай не знает. Также остается открытым и вопрос с погашением задолженности за неотработанное время.
— Желание остаться в медицине у меня, естественно, есть. Буду искать работу в других учреждениях, хоть и понимаю, что по идеологическим причинам меня могут туда и не взять, — рассуждает молодой доктор.
В частные медицинские центры Николай устроиться не может — у него пока нет категории и опыта работы.
«Это же про совесть»
Но об этих проблемах он планирует подумать завтра. Ведь вчера после освобождения Николай узнал, что на воскресном марше в Минске задержали его сестру Анастасию — и сейчас нужно поддержать родителей.
— Суда над сестрой до сих пор не было, передачи не принимают. Ничего нового. Мне, например, в ИВС тоже не передавали долгое время передачи. А если и передавали, то в о-о-очень усеченном виде. Всем политическим не давали книги и кипятка, хотя остальным заключенным давали, — объясняет Николай.
О своем жизненном выборе, говорит врач, он не жалеет — несмотря на то, что лишился и работы, и жилья.
— Это же про совесть. Меня же потом дети будут спрашивать, когда учебники по истории Беларуси откроют: «Папка, а что ты-то делал в 2020-м?» И мне не стыдно будет ответить, что я не сидел сложа руки. Точнее — сидел. В ИВС, — улыбается Николай.
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Из общежития выселиться, за распределение - выплатить? В Гомеле уволили молодого врача, который вышел с «суток»
Вчера Николай освободился из ИВС, а сегодня его пригласили в отдел кадров.
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