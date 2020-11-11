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На Брестчине возбудили два уголовных дела за инциденты с сигнализацией на ж/д
11.11.2020 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Брестчине возбудили два уголовных дела за инциденты с сигнализацией на ж/д. Об этом
26 октября выявлено умышленное приведение в негодное техническое состояние систем сигнализации на железнодорожных путях станции Брест-Северный Брестского отделения БЖД.
Аналогичные действия, которые могли повлиять на безопасность движения поездов, были совершены 29 октября на территории Кобринского района.
Кто это сделал, пока неизвестно, поэтому, говорят в прокуратуре, невозможно понять и зачем.
Возбуждены уголовные дела по ст. 309 УК за умышленное приведение в негодность путей сообщения.
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Кто это сделал, пока неизвестно, поэтому, говорят в прокуратуре, невозможно понять и зачем.
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