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Грибница нашла под Лельчицами огромный боровик: он завесил больше килограмма
11.11.2020 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мозырянка Надежда Левкович нашла гигантский белый гриб — он весом 1 кг 100 гр. Причем, боровик, найденный в конце октября в лесу недалеко от деревни Руднище Лельчицкого района, был крепкий и совсем не червивый.
— Из мха торчала только шапочка, я и не думала, что он такой гигантский будет. Когда достала — обалдела, — рассказывает TUT.BY Надежда.
В Лельчицком районе живет мама Надежды и там, говорит женщина, всегда были грибные места. В этом же году, по словам Надежды, за один поход в лес они с семьей собирают по 40 кг белых грибов. И так — почти каждый день.
Себе столько не нужно, поэтому урожай сдают. Кстати, признается Надежда, дело это выгодное: за день на боровиках можно заработать 100 и более рублей.
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«Из мха торчала только шапочка, я и не думала, что он такой гигантский будет. Когда достала - обалдела», - рассказывает Надежда.
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