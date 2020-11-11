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Грибница нашла под Лельчицами огромный боровик: он завесил больше килограмма

11.11.2020 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мозырянка Надежда Левкович нашла гигантский белый гриб — он весом 1 кг 100 гр. Причем, боровик, найденный в конце октября в лесу недалеко от деревни Руднище Лельчицкого района, был крепкий и совсем не червивый.


Фото из личного архива Надежды Левкович

 — Из мха торчала только шапочка, я и не думала, что он такой гигантский будет. Когда достала — обалдела, — рассказывает TUT.BY Надежда.

В Лельчицком районе живет мама Надежды и там, говорит женщина, всегда были грибные места. В этом же году, по словам Надежды, за один поход в лес они с семьей собирают по 40 кг белых грибов. И так — почти каждый день.


Фото из личного архива Надежды Левкович

Себе столько не нужно, поэтому урожай сдают. Кстати, признается Надежда, дело это выгодное: за день на боровиках можно заработать 100 и более рублей.

 
 
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«Из мха торчала только шапочка, я и не думала, что он такой гигантский будет. Когда достала - обалдела», - рассказывает Надежда.
 
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