Грибница нашла под Лельчицами огромный боровик: он завесил больше килограмма

Источник материала: Tut.by

Мозырянка Надежда Левкович нашла гигантский белый гриб — он весом 1 кг 100 гр. Причем, боровик, найденный в конце октября в лесу недалеко от деревни Руднище Лельчицкого района, был крепкий и совсем не червивый.



Фото из личного архива Надежды Левкович

— Из мха торчала только шапочка, я и не думала, что он такой гигантский будет. Когда достала — обалдела, — рассказывает TUT.BY Надежда.

В Лельчицком районе живет мама Надежды и там, говорит женщина, всегда были грибные места. В этом же году, по словам Надежды, за один поход в лес они с семьей собирают по 40 кг белых грибов. И так — почти каждый день.



Фото из личного архива Надежды Левкович

Себе столько не нужно, поэтому урожай сдают. Кстати, признается Надежда, дело это выгодное: за день на боровиках можно заработать 100 и более рублей.