Есть ли там мясо? Частый гость мясокомбинатов рассказал правду о колбасе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минчанин Андрей (имя изменено) часто бывает в различных цехах отечественных мясокомбинатов в силу своей профессии: Sputnik расспросил его о страшных мифах, которыми окутано производство колбасы.

Собеседник трудится проектировщиком по холодоснабжению, бывал на большинстве производств страны и неоднократно наблюдал, как в цехах кипит работа. До первого посещения, как и многие потребители, опасался, что все гуляющие по Сети "страшные истории" – например, об антисанитарии или сомнительном составе вареной колбасы – правдивы. Поменялись ли его представления с годами?

Чисто?

Пожалуй, один из самых распространенных мифов, говорит собеседник, связан с антисанитарией на производствах, а соотечественники на форумах рассуждают: "Чем больше мясокомбинат, тем сложнее следить за чистотой в его цехах".

В Сети можно наткнуться на различные истории по теме, в их числе – рассказы о вездесущих насекомых и грызунах, которых не всегда удается вывести, халатности сотрудников в уборке.

© Sputnik / Николай Хижняк Многочисленные истории о том, что в вареную колбасу добавляется мясо плохого качества, - миф

На деле же, рассказывает Андрей, большинство мясокомбинатов (во всяком случае, в Беларуси) поддерживают серьезный порядок, а причина тому – придирчивая Санслужба, которой очень опасаются все работники подобных производств. Белорусские предприятия систематически переживают проверки: проектируя оборудование на конкретном мясокомбинате, Андрей сталкивался с представителями различных комиссий едва ли не ежедневно.

"Ехал со стандартными стереотипами в голове, а в итоге был приятно удивлен: в Беларуси на мясокомбинатах уборка (мойка стен и полов) и обеззараживание специальными препаратами проводятся строго каждую восьмичасовую смену", – рассказывает Андрей.

Специалист делится: очевидно, что не во всех цехах за качеством уборки следят так пристально, ведь нельзя исключать человеческий фактор – подход к вопросу каждого отдельного сотрудника.

"В любом случае ни на одном мясокомбинате я не видел ничего, что могло бы вызвать мое отвращение. Сложно представить себе обстоятельства, при которых в колбасу на мясокомбинате может попасть что-то лишнее: в цехах просто отсутствуют любые посторонние предметы", – делится собеседник агентства.

© Sputnik / Николай Хижняк В колбасе используют только высокосортное мясо - по-другому не добьешься нормальной консистенции "варенки"

Отказываются от "нестерильного"

Если на мясокомбинате намечается ремонт, производство, конечно, не останавливают. Но когда на определенном участке обновляется оборудование или меняются трубы – контроль все же усиливают. По словам мужчины, в последние годы на предприятиях даже стараются отказываться от "нестерильных" материалов при замене оснащения.

"Раньше элементы многих конструкций в цехах – например, конвейеров, по которым двигаются туши, воздухоохладителей – выполнялись из любого окрашенного металла. А в современные проекты оцинковка не закладывается вовсе: используется только "нержавейка", поскольку она не поддается коррозии", – пояснил Андрей.

Другой пример – отказ от подшивных потолков в цехах: на белорусских мясокомбинатах такие теперь не проектируют из-за большой вероятности скопления бактерий в местах, к которым буквально нет доступа.

Еще серьезнее осуществляется контроль на молокозаводах, делится специалист. В частности, там есть автоматический процесс обработки труб, по которым транспортируется молоко, – так называемая CIP-мойка (метод очистки внутренних поверхностей). "А при малейшем нарушении процесса снимается вся партия продукта", – утверждает собеседник.

© Sputnik / Виталий Аньков Единственное, что может ухудшить качество белорусской колбасы, – завозное сырье

Из чего все-таки "варенка"?

"Знакомый работал на мясокомбинате, так он не ел такую продукцию, а только мясо. И из него готовилось все остальное в домашних условиях", – поделился в Сети житель Минска, один из участников дискуссии по теме.

Многочисленные истории о том, что в вареную колбасу добавляется мясо плохого качества, а также большое количество сои, которая удешевляет производство продукта, по информации собеседника Sputnik, – миф.

"Я видел, как делают вареную колбасу. Находился во время процесса прямо в цеху, и тогда из ингредиентов там были только овощи и специи, крахмал, мука и, собственно, мясо. Причем мясо используют высшего сорта, по-другому никак: используя низкосортное, не добьешься нормальной консистенции "варенки", – рассказал Андрей.

По его словам, несмотря на то, что вареная колбаса – товар экономсегмента, ее производство обходится комбинатам совсем не дешево, однако бОльшая ее часть экспортируется в страны-соседки, где она весьма популярна. Рьяно ругать качество белорусской колбасы несправедливо еще и потому, что работают местные производства по межгосударственному стандарту.

"В то время как 80% мясо-молочной отрасли, например, в России перешли на ТУ (технические условия, согласно которым производители могут сильно изменять состав продукта), белорусские мясокомбинаты так и работают по строгим ГОСТам", – утверждает собеседник.

© Sputnik / Николай Хижняк Белорусские мясокомбинаты работают по строгим ГОСТам

Производить некачественный товар при таких условиях довольно трудно, считает он. По словам Андрея, в республике в целом производят достойные мясные продукты, но знатоки осведомлены, что каждый отдельный мясокомбинат особенно силен в производстве конкретного товара.

"Например, в Снове работают толковые технологи, так что там отличные, на мой вкус, сырокопченые колбасы. А в Березе хорошие консервы, потому что выдержана правильная технология", – делится опытом Андрей.

"Разруха"

Антураж большого белорусского производства представляется соотечественникам довольно суровым. Однако Андрей лишь однажды за долгие годы работы попал на мясокомбинат с осыпающейся со стен штукатуркой и допотопными машинами.

"На том мясокомбинате явно много лет не было ремонта, состояние оборудования тоже было ужасающее. В основном по-другому: в Беларуси не производят ни холодильные, ни компрессорные установки, так что все оборудование на наших производствах – импортное. Кстати, его поставщики (чехи, например, или немцы), когда заезжают на комбинаты, закупаются белорусской колбасой", – делится он.

© Sputnik / Николай Хижняк Производство колбас и мясных деликатесов

Своевременный ремонт, как и обновление оборудования, зависит от руководства предприятия, в нашей стране и с этим строго. К слову, "машины" в Германии или Чехии производят, но в основном на продажу, поскольку не имеют настолько мощного рынка мясной промышленности, а вот Беларусь, утверждает Андрей, обеспечивает продукцией почти все страны бывшего Советского Союза.

"В республике работает больше двадцати мясокомбинатов: того количества продукции, которое они производят, для белорусов слишком много, так что большая его часть экспортируется", – рассказывает специалист.

Белорусская колбаса все же может быть плохой?

По словам Андрея, негативно влиять на качество отечественных мясных продуктов может разве что сырье. Согласно данным из открытых источников, на одном из самых крупных мясокомбинатов в стране производят больше сотни тонн готовой продукции каждый день.

"И это лишь одно производство, которых по всей Беларуси, повторюсь, больше двадцати. Почти на всех утверждают, что используют исключительно местное сырье (к слову, говорить на эту тему сотрудникам строго запрещено), но не так сложно посчитать, что для наших нужд и мощностей требуется огромное количество мяса.

Когда его не хватает, используется привозное – приезжает, например, из Украины или Польши. Проверить его досконально в случае, если сырье приходит на этапе переработки (в виде фарша, например), непросто", – рассуждает собеседник.

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