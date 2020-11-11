Умер белорусский олигарх и меценат Валерий Шумский

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Известный белорусский бизнесмен, меценат и коллекционер Валерий Шумский умер на 61-м году жизни, сообщили в Благотворительном фонде имени Евфросинии Полоцкой.

Уроженец Вилейки, который пришел в большой бизнес в начале 90-х, прочно занимал позиции в двадцатке наиболее успешных белорусских бизнесменов. Шумский был не только известным олигархом, но и активно занимался благотворительной деятельностью.

"Да, Валерий Шумский умер", – сообщили Sputnik в благотворительном фонде, которому он оказывал помощь на протяжении многих лет.

Как сообщают друзья бизнесмена, Шумский, которому было 60 лет, умер на аппарате ИВЛ, похороны бизнесмена пройдут в эту пятницу.

Как следует из открытых интернет-источников, Шумский занимался топливным бизнесом, контролировал группу компаний "Юкола". Кроме того, владел клубом TNT Rock Club, был православным меценатом, коллекционировал ретроавтомобили. Сам Шумский жил на две страны, Беларусь и Россию.

Шумский родился в 1960 году в Вилейке. Выпускник энергетического факультета БНТУ стал первым белорусским бизнесменом, нашедшим нефть за пределами страны, добычу нефти в России он начал в 2002 году.

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