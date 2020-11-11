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Умер белорусский олигарх и меценат Валерий Шумский
11.11.2020 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Известный белорусский бизнесмен, меценат и коллекционер Валерий Шумский умер на 61-м году жизни, сообщили в Благотворительном фонде имени Евфросинии Полоцкой.
© Sputnik Александр Поготов
Уроженец Вилейки, который пришел в большой бизнес в начале 90-х, прочно занимал позиции в двадцатке наиболее успешных белорусских бизнесменов. Шумский был не только известным олигархом, но и активно занимался благотворительной деятельностью.
"Да, Валерий Шумский умер", – сообщили Sputnik в благотворительном фонде, которому он оказывал помощь на протяжении многих лет.
Как сообщают друзья бизнесмена, Шумский, которому было 60 лет, умер на аппарате ИВЛ, похороны бизнесмена пройдут в эту пятницу.
Как следует из открытых интернет-источников, Шумский занимался топливным бизнесом, контролировал группу компаний "Юкола". Кроме того, владел клубом TNT Rock Club, был православным меценатом, коллекционировал ретроавтомобили. Сам Шумский жил на две страны, Беларусь и Россию.
Шумский родился в 1960 году в Вилейке. Выпускник энергетического факультета БНТУ стал первым белорусским бизнесменом, нашедшим нефть за пределами страны, добычу нефти в России он начал в 2002 году.
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Один из самых влиятельных бизнесменов страны был православным меценатом и легендой автомобильного бизнеса.
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