«Подожгли киоск, повредили авто милиционера, разожгли костер на путях». Задержали троих бобруйчан

Источник материала: Tut.by

Троих бобруйчан подозревают в поджоге киоска, повреждении машины милиционера и разжигании костра на железнодорожных путях. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, и за умышленное приведение в непригодность путей сообщения, сообщает МВД.

Троих бобруйчан задержали 10 октября. Накануне в городе на улице Шмидта горел киоск, и специалисты предположили поджог.

Через несколько часов милиция задержала возможных поджигателей — троих бобруйчан в возрасте от 27 до 37 лет. По данным МВД, мужчины тщательно готовились к поджогу: заранее привезли и поместили на крыше киоска емкость с бензином и часовым механизмом, который впоследствии привели в действие.

В гараже одного из задержанных, по информации МВД, нашли пневматическое оружие, трафареты для надписей, предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. У второго подозреваемого изъяли флеш-карту с фотографиями и личными данными сотрудников местной милиции.

Один из задержанных признался, что в Бобруйске расклеивал листовки, наносил краской надписи на пешеходном переходе, лавочках и возле школы.

Также силовики утверждают, что подозреваемые пробили колесо в автомобиле сотрудника в начале октября. А вечером 30 сентября возле деревни Станция Ясень они же, говорят в милиции, разожгли костер на железнодорожных путях.

По данным милиции, бобруйчане развели в колее костер из ветоши, чтобы остановить приближающийся локомотив. Они предполагали, что задержка движения создаст проблемы в работе железнодорожного транспорта и тем самым причинит материальный ущерб государству. Когда грузовой поезд остановился, фигуранты находились недалеко от места и наблюдали за происходящим.

В итоге локомотивная бригада самостоятельно ликвидировала возгорание, а остановка состава не отразилась на графике движения.