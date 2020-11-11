СК нашел источник финансирования протестов — это фонд помощи пострадавшим ByHelp

Следственный комитет заблокировал средства на счетах получателей помощи из фонда ByHelp, а также признал одного из его основателей Алексея Леончика подозреваемым в угловном деле о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Это дело заведено Генпрокуратурой еще 19 августа. По данным следствия, действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности, были совершены с использованием СМИ или интернета.

«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу», - рассказали в СК.

По данным следствия, «установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие».

«В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест», - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Со счетов белорусов сняли около 1.5 миллиона белорусских рублей под видом борьбы с финансированием нелегальной деятельности, сообщили в ByHelp. Алексей Леончик высказал недоверие белорусской банковской системе в связи с этим. «ByHelp продолжит работу. ByHelp будет оказывать помощь. ByHelp адаптируется и будет действовать в рамках своего мандата», - заключил Леончик.

Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей. При этом ни одного дела по заявлениям пострадавших участников протеста в отношении силовиков заведено не было, но около 100 уголовных дел против демонстрантов уже направлены в суды .