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СК нашел источник финансирования протестов — это фонд помощи пострадавшим ByHelp
11.11.2020 18:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Следственный комитет заблокировал средства на счетах получателей помощи из фонда ByHelp, а также признал одного из его основателей Алексея Леончика подозреваемым в угловном деле о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
Это дело заведено Генпрокуратурой еще 19 августа. По данным следствия, действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности, были совершены с использованием СМИ или интернета.
«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу», - рассказали в СК.
По данным следствия, «установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие».
«В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест», -
Со счетов белорусов сняли около 1.5 миллиона белорусских рублей под видом борьбы с финансированием нелегальной деятельности,
Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
По всей стране на заводах и предприятиях
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Следственный комитет заблокировал средства на счетах получателей помощи из фонда ByHelp, а также признал одного из его основателей Алексея Леончика подозреваемым в...
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