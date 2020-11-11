В Бресте шестиклассница пугала детей игрушечным пистолетом и уводила в парк. Зачем?

Источник материала: Tut.by

В начале ноября четверо брестчан пожаловались в милицию на то, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила их детей-школьников в парк, там укладывала их на землю, закрывала ладонью рот и некоторых била. Что это было, рассказывает УВД.

Вечером 10 ноября на улице Орловской сыщики задержали 11-летнюю девочку, когда она вела очередного ребенка в парк. Для устрашения жертвы шестиклассница использовала игрушечный пистолет.

Со слов школьницы, она не хотела навредить детям и нападала на них ради съемок пранк-роликов о запугивании детей. Однако ее знакомый отказался это снимать.

Шестиклассница живет с мамой. На маму собираются составить протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будут работать на профилактику.