ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте шестиклассница пугала детей игрушечным пистолетом и уводила в парк. Зачем?

11.11.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале ноября четверо брестчан пожаловались в милицию на то, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила их детей-школьников в парк, там укладывала их на землю, закрывала ладонью рот и некоторых била. Что это было, рассказывает УВД.

Вечером 10 ноября на улице Орловской сыщики задержали 11-летнюю девочку, когда она вела очередного ребенка в парк. Для устрашения жертвы шестиклассница использовала игрушечный пистолет.

Со слов школьницы, она не хотела навредить детям и нападала на них ради съемок пранк-роликов о запугивании детей. Однако ее знакомый отказался это снимать.

Шестиклассница живет с мамой. На маму собираются составить протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будут работать на профилактику.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале ноября четверо брестчан пожаловались в милицию на то, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила их детей-школьников в парк, там укладывала их на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Правозащитники: на сторонников перемен в Беларуси завели уже 900 уголовных дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика