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В Бресте шестиклассница пугала детей игрушечным пистолетом и уводила в парк. Зачем?
11.11.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале ноября четверо брестчан пожаловались в милицию на то, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила их детей-школьников в парк, там укладывала их на землю, закрывала ладонью рот и некоторых била. Что это было, рассказывает УВД.
Вечером 10 ноября на улице Орловской сыщики задержали 11-летнюю девочку, когда она вела очередного ребенка в парк. Для устрашения жертвы шестиклассница использовала игрушечный пистолет.
Со слов школьницы, она не хотела навредить детям и нападала на них ради съемок пранк-роликов о запугивании детей. Однако ее знакомый отказался это снимать.
Шестиклассница живет с мамой. На маму собираются составить протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будут работать на профилактику.
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В начале ноября четверо брестчан пожаловались в милицию на то, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила их детей-школьников в парк, там укладывала их на...
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