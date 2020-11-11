Правозащитники: на сторонников перемен в Беларуси завели уже 900 уголовных дел

Источник материала: Tut.by

За период этой электоральной кампании и последующих акций протеста в Беларуси возбуждено более 900 уголовных дел в отношении участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста после выборов. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Фото: TUT.BY

Вот самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым заведены дела:

ст. 293 (Массовые беспорядки) — известно минимум 157 фигурантов дел по этой статье;

ст. 342 (Организация или активное участие в групповых деяниях, которые грубо нарушают общественный порядок) — по этой статье заводили дела в мае и июне («дело Тихановского»). После воскресного марша в Куропаты 1 ноября подозреваемым по этой статье стал сразу 231 человек ;

; ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел);

ст. 364 (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье задержали активистов штаба Виктора Бабарико и сотрудников компаний, которые помогали штабам кандидатов или потерпевшим от силовиков;

ст. 188 (Клевета);

ст. 339 (Хулиганство).

Правозащитный центр «Весна» собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее. По состоянию на 5 ноября собрано более 450 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 98 человек из этого списка на данный момент признаны политическими заключенными.

Напомним, по данным на 9 ноября, органы прокуратуры направили в суды более 100 уголовных дел , связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях. Речь идет прежде всего о таких составах [преступления], как насилие; угроза его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел; сопротивление милиции или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка; хулиганство; незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ и иных составов.

По 16 уголовным делам суды уже вынесли приговоры, связанные с лишением или ограничением свободы, а также крупные штрафы.

С заявлениями о привлечении к ответственности силовиков за насилие обратились около 1800 человек . В ближайшие дни истекает трехмесячный срок доследственной проверки по заявлениям о насилии со стороны силовиков. Некоторые уже начали получать отказы в возбуждении уголовного дела. Сколько уголовных дел завели на силовиков? Пока ни об одном таком случае неизвестно. Также во время протестов погибли три человека. Уголовные дела по факту их гибели также не заведены .