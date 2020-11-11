На «диалоговых площадках» предлагают ввести уголовную ответственность за посягательство на жизнь милиционера

Источник материала: Tut.by

Белорусская республиканская коллегия адвокатов направила в территориальные коллегии запрос, в котором просит адвокатов высказаться по предложениям об усилении уголовной ответственности по ряду статей. Предложения такие звучат на «диалоговых площадках», которые в регионах организуют власти. Что предлагают? Ввести уголовную ответственность за посягательство на жизнь милиционера и за повторное в течение года нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, жестче наказывать за блокировку транспортных коммуникаций, насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции. Сейчас коллегия изучает мнение адвокатов по каждому предложению.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поскольку предложения исходят от «диалоговых площадок», сложно сформулировать, что за правовой статус они носят, но вряд ли можно говорить о том, что это готовый законопроект или предложение профильного ведомства в парламент. Это больше напоминает «мнение граждан», соответственно, предсказать, будут ли они приняты, в какой форме и в какие сроки, невозможно.

Однако остановимся подробнее на каждом предложении. По статьям 218 УК (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества) и 293 УК (Массовые беспорядки) предлагается одновременно с вынесением приговора включить меры, связанные с обеспечением уплаты штрафов или возмещения причиненного вреда (то есть осужденным могут временно ограничить выезд за границу, лишить права на управление авто и др.).

По статье 310 УК (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций) исключить в качестве квалифицирующего признака причинение ущерба в особо крупном размере, а ввести признак «причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам» (что понимать под такими «интересами», отдельный вопрос), а также исключить из санкции статьи самое мягкое наказание — штраф.

Увеличить максимальное наказание по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок), сейчас по ч. 1 предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы, по ч. 2 — до 5 лет лишения свободы.

Ужесточить наказание еще по одной популярной «поствыборной» статье — 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), то есть исключить из санкций арест, оставить только ограничение свободы до 5 лет и лишение свободы до 6 лет.

По статье 369 УК (Оскорбление представителя власти) ввести ответственность в виде лишения свободы, сейчас максимальное наказание за это преступление — ограничение свободы до 3 лет.

Внести изменения в статью 362 УК (Убийство сотрудника органов внутренних дел), ввести уголовную ответственность за «посягательство на жизнь (вместо убийства) сотрудника правоохранительных органов в связи с выполнением им служебных обязанностей. Опасность не только в размытой формулировке, но и в том, что это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

И наконец, ввести уголовную ответственность за повторное в течение года нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, за что сейчас предусмотрена административная ответственность (ст. 23.34 КоАП).

Напомним, депутаты нижней палаты парламента продолжают работу над изменением кодексов об административной ответственности . В отличие от предложений на «диалоговых площадках», здесь речь идет о законопроектах. Так, МВД предлагает позволить выступать в суде свидетелям под вымышленными именами. А в проекте Кодекса об административных правонарушениях предлагают ужесточить наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинение законным требованиям должностного лица при исполнении. Также предлагается внести новое наказание — общественные работы. А еще привлекать к ответственности за «незаконное использование флагов». Сейчас предложенные поправки изучают профильные ведомства, но граждане тоже могут выразить свое мнение, выступить с предложениями, для этого нужно написать депутату своего округа либо членам постоянной комиссии по законодательству .