Минчанку судят за надпись «Жыве Беларусь». Ученые объяснили, почему фраза - не оскорбительная, а наоборот

Источник материала: Tut.by

20-летняя Мария Сафонова ночью в одном из минских дворов написала на асфальте краской лозунг «Жыве Беларусь» и нарисовала рядом бело-красно-белый флаг. Теперь ее судят по уголовной статье — за осквернение сооружений и порчу имущества. TUT.BY побывал в суде, где адвокат зачитала заключение ученых из Национальной академии наук — о том, почему «Жыве Беларусь» и изображение бело-красно-белого флага не являются циничными и оскорбительными.



Фото: TUT.BY

«Циничная» надпись «Жыве Беларусь» и больше 500 рублей ущерба

В суде Ленинского района Минска сегодня прошло заседание по делу Марии Сафоновой. 20-летнюю жительницу столицы обвиняют по ст. 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества).

Девушка написала на асфальте во дворе дома на улице Балтийской слова «Жыве Беларусь» и нарисовала бело-красно-белый флаг. Похожую надпись сделала и на двери подвала жилого дома. С этими обвинениями Мария согласна.

Еще девушке вменяют надписи на урне и на опорах освещения неподалеку — тут обвиняемая говорит, что это не ее работа.

Важная деталь: в постановлении о привлечении Марии в качестве обвиняемой следователя Ленинского районного отдела Следственного комитета Стальмаченок есть интересная формулировка. Во дворе на Балтийской нанесли «циничные надписи, оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие пренебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности следующего содержания: „Жыве Беларусь“ и изображения в виде бело-красно-белого флага».

Коммунальные организации («Ремавтодор Ленинского района», «ЖКХ Ленинского района» и «Мингорсвет») подсчитали ущерб от изрисованного асфальта, урны, опор и двери — больше 500 рублей.

Самая «увесистая» часть ущерба (около 442 рублей) приходится на «Ремавтодор» — в обвинении сказано, что организация потратилась, например, на перекладку асфальта. Правда, в суде представитель «Ремавтодора» пояснил: асфальт еще не перекладывали, надпись просто закрашена «по указанию руководства».

Что же было в ночь на 7 октября?

Сама Мария Сафонова пояснила, что ночью с 6 на 7 октября вышла из дома с банками краски и кисточкой в рюкзаке, «чтобы прогуляться и нанести рисунок». Во дворе познакомилась с парнем Павлом Шидловским.

Когда молодые люди гуляли, девушка стала писать на асфальте «Жыве Беларусь». Надпись на дорожке сделала большую — метров семь длиной, красной краской. Рядом нарисовала БЧБ-флаг.

— Хотела выразить свою позицию, подчеркнуть свою национальность, — говорит обвиняемая.

Еще одну надпись «Жыве Беларусь» оставила на двери в подвал жилого дома.

— Дверь была очень неопрятной, я решила надписью привлечь к ней внимание (коммунальных служб. — Прим. TUT. BY).

Девушка добавляет, что пошла делать надписи во многом из-за возмущения. За несколько дней до этого, 5 октября, в ее двор приехали неизвестные люди, которые под присмотром вооруженных силовиков срезали с забора белые и красные ленты.

— Потом, можно сказать, под защитой вооруженных людей эти неизвестные пошли делать надпись на трансформаторной будке.

Как выяснилось потом, те люди во дворе написали «За Беларусь».

Когда Мария написала «Жыве Беларусь», к ней и Павлу подбежала Ольга Забело — еще одна жительница дома на Балтийской.

— Она вела себя агрессивно, сказала, что вызвала милицию. Потом появились еще двое мужчин, которые стали нас догонять, — вспоминала в суде Мария Сафонова.

По словам обвиняемой, подоспевшие на помощь Забело неизвестные молодые люди не пускали Марию и Павла сначала в подъезд, потом в лифт, кто-то из них порвал шлейку на ее рюкзаке.

— В лифте я обнаружила, что у меня нос в крови, — девушка считает, что во время попыток поймать ее ударили.

Приехала милиция. Марию Сафонову и Павла Шидловского увезли в РУВД Ленинского района. Держали там всю ночь, а потом отправили в ИВС на Окрестина. Девушка поясняет, что обоих судили по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Потом на Марию Сафонову завели уже уголовное дело, по которому сейчас и судят. Павел Шидловский выступал в суде как свидетель.

Как свидетель давала показания и та самая Ольга Забело, которая вызвала милицию на Балтийскую. По ее версии, рисовала в ту ночь на асфальте, столбах и урне целая компания примерно из восьми человек. Ольга уточнила, что не видела, какие надписи делала именно Мария, но в той компании ночью девушка была.

Ольга Забело сказала, что считает надпись «Жыве Беларусь» и БЧБ-флаг «коллаборационистскими». Сама состоит в группе волонтеров, которые ведут борьбу с такой символикой.

— Но вообще я считаю, что фасады домов должны быть чистыми от всяких политических надписей, — уточнила она свою позицию.

Ольга Забело добавила и такую фразу:

— Считаю, что не должна она одна отвечать за восемь человек.

В суде выступили и два «волонтера из антивандального чата», которые после сигнала Ольги Забело подоспели на подмогу бдительной соседке.

Молодые люди не видели лично, чтобы Мария Сафонова наносила надписи на асфальт, но видели видео и считают, что «это было понятно, потому что эти девушка и парень убегали». Кроме того, им показывала видео, записанное той ночью, Ольга Забело. К сожалению, большинство присутствовавших в зале суда не смогли посмотреть это видео во время заседания.

Дружинниками оба «волонтера» не являются, но парни считают, что поступили правильно, задерживая Марию до приезда милиции. Так они проявляли «гражданскую позицию».

Во время суда от обвиняемой и адвоката несколько раз звучало, что в то же время «фаллический символ», который нарисован на жилом доме на Балтийской, не беспокоит ни милицию, ни коммунальников, ни «антивандалов».



Снимок использован в качестве иллюстрации

Ученые из НАН Беларуси объяснили, почему фраза «Жыве Беларусь» — не циничная

Адвокат обвиняемой Инесса Оленская спросила ученых, имеет ли фраза «Жыве Беларусь» циничное содержание, оскорбительна ли она и выражает ли пренебрежение к нравственным ценностям? Такие же вопросы задала и по бело-красно-белым цветам и флагу.

Ученые Национальной академии наук выдали адвокату несколько экспертных заключений.

Одно из них — от Вероники Курцовой и Эльвиры Ермоленко, ученых из Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.

Приводим документ целиком.



































Ученые пишут, что «слова жыве и Беларусь относятся к нейтральным, стилистически

не маркированным наименованиям соответствующих понятий и действий и не являются оскорбительными, неприличными».

Выводы по фразе «Жыве Беларусь» такие:

не имеет лингвистических признаков циничного содержания;

не содержит лингвистических признаков оскорбления, и смысл ее не является оскорбительным;

не имеет лингвистических признаков выражения пренебрежения к нравственным ценностям.

«В выражении „Жыве Беларусь“ отражена сущность внутренней и внешней политики нашего государства, направленная на обеспечение процветания Республики

Беларусь и роста благополучия граждан», — пишут ученые.

На шести страницах специалисты подробно разобрали значение фразы. Пишут, что впервые она встречается в стихах Янки Купалы еще в 1905—1907 годах, а с тех пор стала крылатой.

За 100 лет фраза использовалась в разных исторических условиях и с разными целями. Например, во время Великой Отечественной войны это выражение использовали как лозунг коллаборационисты, но оно же было известно в среде партизан. Такая фраза есть в стихотворении «Партизанский марш». Более того, подобное «пожелание процветания своей земле, своему государству» есть и в современном гимне Республики Беларусь в строчках: «…вечна жыві і квітней, Беларусь!».

Ученый из Института истории Национальной академии наук Алексей Шаланда выдал заключение по бело-красно-белому флагу и цветам.

Он рассказал, что бело-красно-белый флаг — национальный символ белорусского народа, созданный в 1917 году и дважды в истории имевший государственный статус (в БНР в 1918—1921 годах) и в Республике Беларусь (в 1991 и 1995).

Специалист пояснил, чем различаются понятия «национальная символика» и «государственная символика» и отметил, что такие символы могут совпадать или отличаться, «что является обычной практикой».

По словам ученого, красный и белый являются «национальными цветами белорусского народа» и могут проявляться на самых разных носителях.

«Исторические национальные цвета являются культурным достоянием нашего народа, поэтому не могут иметь для кого-либо оскорбительное и циничное содержание. Наоборот, приписывание им подобных качеств является проявлением неуважения к белорусскому народу и потенциально направлено на разжигание межнациональной розни и политических конфликтов в нашем обществе», — считает специалист.

Приводим и здесь полный текст документа.

















А что суд?

Прокурор попросила суд признать Марию Сафонову виновной по предъявленной ей статье 341 УК РБ и назначить наказание — арест на два месяца.

Обвинитель считает, что нужно учесть: девушка нигде не работает, ущерб не возместила, вину в содеянном не признала, «отягчающее обстоятельство» — преступление совершала в «группе лиц».

Адвокат с обвинением не согласна. Она считает единственно справедливым в этом деле оправдательный приговор.

— Ранее защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, но получила отказ.

Решение суда по делу Марии Сафоновой огласят завтра в 14.30.