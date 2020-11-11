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Из-за коронавируса на границе закрыли девять пунктов пропуска

12.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые пункты пропуска на белорусской границе не функционируют из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает Госпогранкомитет.


Фото: Reuters

На границе с Украиной не работают «Томашовка», «Олтуш», «Невель», «Верхний Теребежов», «Глушкевичи».

На границе с Польшей закрыты «Песчатка» и «Домачево», с Литвой — «Видзы» и «Лоша». На белорусско-латвийской границе открыты оба погранперехода.

 
 
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На границе с Польшей закрыты «Песчатка» и «Домачево», с Литвой - «Видзы» и «Лоша». На белорусско-латвийской границе открыты оба погранперехода.
 
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