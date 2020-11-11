|
Из-за коронавируса на границе закрыли девять пунктов пропуска
12.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые пункты пропуска на белорусской границе не функционируют из-за распространения COVID-19. Об этом
На границе с Украиной не работают «Томашовка», «Олтуш», «Невель», «Верхний Теребежов», «Глушкевичи».
На границе с Польшей закрыты «Песчатка» и «Домачево», с Литвой — «Видзы» и «Лоша». На белорусско-латвийской границе открыты оба погранперехода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе с Польшей закрыты «Песчатка» и «Домачево», с Литвой - «Видзы» и «Лоша». На белорусско-латвийской границе открыты оба погранперехода.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)