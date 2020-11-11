Из-за коронавируса на границе закрыли девять пунктов пропуска

Источник материала: Tut.by

Некоторые пункты пропуска на белорусской границе не функционируют из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает Госпогранкомитет.



Фото: Reuters

На границе с Украиной не работают «Томашовка», «Олтуш», «Невель», «Верхний Теребежов», «Глушкевичи».

На границе с Польшей закрыты «Песчатка» и «Домачево», с Литвой — «Видзы» и «Лоша». На белорусско-латвийской границе открыты оба погранперехода.