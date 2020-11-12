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В Оршанском районе ввели масочный режим. Это уже пятый регион Витебщины с такой мерой
12.11.2020 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обязательный масочный режим введен в Орше и Оршанском районе. Такое решение принял местный райисполком 11 ноября,
Требования оршанских властей по эпидситуации схожи с теми, которые ввели ранее в других регионах Витебщины. Маски нужно будет надевать, входя в:
В маске должны быть и пассажиры общественного транспорта, маршруток и такси.
В Витебской области масочный режим с 11 ноября действует в Полоцком районе, с 12 ноября —
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В Витебской области масочный режим с 11 ноября действует в Полоцком районе, с 12 ноября - в Новополоцке, в Шумилинском и Миорском районах.
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