В Оршанском районе ввели масочный режим. Это уже пятый регион Витебщины с такой мерой

Источник материала: Tut.by

Обязательный масочный режим введен в Орше и Оршанском районе. Такое решение принял местный райисполком 11 ноября, сообщает «Аршанская газета». Это уже пятый регион Витебщины, где действует такая мера.



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Требования оршанских властей по эпидситуации схожи с теми, которые ввели ранее в других регионах Витебщины. Маски нужно будет надевать, входя в:

магазины, торговые центры, объекты общепита,

учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта,

объекты социального и бытового обслуживания,

административные здания,

на почту, в банк, аптеку.

В маске должны быть и пассажиры общественного транспорта, маршруток и такси.

В Витебской области масочный режим с 11 ноября действует в Полоцком районе, с 12 ноября — в Новополоцке , в Шумилинском и Миорском районах .