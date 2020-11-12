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Люди разочарованы. Продолжение истории с «кражей» трактора у деревни под Кричевом
12.11.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните ту
Жители агрогородка Костюшковичи рассказали TUT.BY, что памятник-трактор у них стоял лет сорок — с начала 1980-х годов. Трактор настоящий, а не какой-то муляж. Именно этот трактор был в послевоенные годы одним из первых транспортных средств, которое использовали на колхозных полях. И что особенно важно для местных, первым трактористом был уроженец деревни Костюшковичи, бывший фронтовик Иван Иванович Вацуро.
Памятник-трактор стоял на постаменте в сквере рядом с памятником воину-освободителю рядом со зданием сельсовета. Учащиеся школы ухаживали за обоими памятниками, здесь же проводились патриотические мероприятия. В целом жители Костюшковичей относились к памятнику-трактору как к символу своего агрогородка.
А в середине октября приехала спецтехника и увезла трактор. Местные распереживались, куда исчез памятник и что с ним будет. Ждали каких-то пояснений от чиновников, потом по Костюшковичам поползли слухи, что трактор увезли насовсем и установят в Кричеве.
— Объяснений для нас, жителей деревни, никаких не последовало. Мы считаем данное действо актом вандализма. Жителей агрогородка просто лишили символа, реликвии, святыни. И мнение людей никого при этом не интересует, — возмущались жители Костюшковичей.
В пятницу, 30 октября, председатель Костюшковичского сельского исполнительного комитета Владимир Медведев
А в выходные деревенские поехали в Кричев и
Владимир Медведев тогда отказался комментировать по телефону нестыковку между его словами и фактами. Оперативно получить комментарий в Кричевском райисполкоме не удалось: телефоны зампредседателей по идеологии и культуре, архитектуре, а также начальников соответствующих отделов не отвечали.
И вот стали известны интересные детали.
В сентябре жители Кричева написали в райисполком коллективное обращение — беспокоились, куда пропал памятник-грузовик ЗИЛ-164, который стоял на постаменте возле бывшего «Кричевгрузавто». Им ответили, что памятник «был демонтирован в связи с высокой степенью износа» и что на его место ищут «возможные варианты техники, имеющей историческую ценность».
То есть чиновники еще в сентябре искали, где бы взять какую-то технику, чтобы поставить на опустевший постамент.
Что ЗИЛ заменят на трактор из Костюшковичей, кричевляне, например, знали уже 23 октября: райисполком прислал дополнение к ответу на коллективное обращение. В нем указано, что на постаменте «будет отремонтирован и установлен до 03.11.2020 трактор-памятник первым колхозникам-трактористам, проложившим первую борозду колхозной жизни в Кричевском районе». Почему неделю спустя об этом не знал — или умолчал — председатель Костюшковичского сельсовета, тоже непонятно.
— Мне удалось дозвониться до председателя райсовета депутатов Ирины Прудниковой, у которой я спросил, почему памятник-трактор забрали у деревенских, — рассказал TUT.BY житель Кричева Сергей Емельяненко. — И она ответила, будто было указание о переносе трактора, так как в деревне его мало кто видел и он там разваливался. И еще сообщила, будто разговаривала с жителями Кричева и агрогородка о переносе памятника и жители эту идею поддержали.
У Сергея Емельяненко возникли сомнения: ведь он в соцсети 4 ноября
Жители агрогородка говорят о том, что хотят вернуть свой памятник-трактор. Но пока ничего для этого не делают: разочарованы.
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Назад возвращать памятник чиновники явно не намерены.
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