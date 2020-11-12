TUT.BY в Верховном суде обжалует предупреждения Мининформа

Источник материала: Tut.by

12 ноября продолжается судебный процесс по делу TUT.BY. Компания обжалует предупреждения Министерства информации. В сентябре ведомство подало иск о лишении TUT.BY статуса СМИ и приостановило статус на три месяца — до 30 декабря 2020 года.



Анна Калтыгина на входе в суд. Фото: TUT.BY

Сегодня судебный процесс начался с конфуза — сотрудники в штатском отказались пропустить в Верховный суд редактора TUT.BY Анну Калтыгину, которая должна была дать показания как свидетель. Возникли вопросы к одежде Калтыгиной, она была в белой байке с надписью «Зачем? Затем». Только после вмешательства судьи Аллы Кривицкой свидетелю позволили подняться в зал судебного заседания.

Сегодня будут допрошены и другие сотрудники TUT.BY, авторы материалов, по которым Мининформ вынес предупреждения.



Гендиректор TUT.BY Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий Фото: TUT.BY

Напомним, начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти». TUT.BY обжалует три предупреждения.

Потерять статус СМИ можно после вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года. 18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. После этого, 29 сентября, редакция получила приказ министра информации Игоря Луцкого: с 1 октября TUT.BY временно лишается статуса СМИ.

TUT.BY не согласен с вынесенными предупреждениями и сегодня их обжалует в Верховном суде, поэтому Экономический суд пока приостановил рассмотрение иска Мининформа о лишении TUT.BY статуса СМИ.

Интересы TUT.BY защищают генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий. Юридическую поддержку в формировании правовой позиции TUT.BY также оказывает команда юридической фирмы «Алейников и Партнеры» в составе старших юристов Анны Цымбалист и Ксаны Сидорук.

— Давайте взглянем на эту ситуацию шире, с точки зрения Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Советом безопасности, — говорит старший юрист «Алейников и Партнеры» Анна Цымбалист. — Чтобы обеспечить информационный суверенитет страны, как указывает Концепция, требуется «развитие национальных СМИ», «защита национальных рынков информационных услуг». TUT.BY — крупнейшее отечественное СМИ в интернете. Из этого мы исходим при формировании правовой позиции. Важно ведь в итоге не допустить вред информационному суверенитету страны.



Адвокат Татьяна Шпилевская. Фото: TUT.BY

Интересы Министерства информации представляет адвокат Татьяна Шпилевская, представителей ведомства сегодня в суде нет. На предварительном заседании присутствовал министр Игорь Луцкий.

Первой в суде допросили журналиста TUT.BY Анну Рыбчинскую, автора статьи «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах». Журналист признала, что при подготовке материала неумышленно допустила несколько ошибок, которые оперативно исправили, считает, что никакой вред интересам Комитета госконтроля нанесен не был.

Далее в суде рассматривают, как готовился материал «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках». Предупреждение было вынесено в связи с тем, что дочь не являлась подозреваемой по уголовному д.

Редактор Анна Калтыгина сообщила, что новость про обыск в квартире сообщила Галина Уласик, к дочери которой у силовиков возникли вопросы. По словам Калтыгиной, статья постоянно обновлялась, журналист отдела новостей звонил и в Следственный комитет, и в Генеральную прокуратуру, чтобы получить официальный комментарий, однако никакой конкретики не последовало, что и было отражено в новости, как и позиция Галины и Валерии Уласик, которых успели увидеть журналисты, оперативно прибывшие к их дому.



Журналисты и жители района стоят у дома во время обыска у Галины и Валерии Уласик. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Показания дала и сама Галина Уласик. Она пояснила, что в тот день около 7 утра в квартиру настойчиво звонили незнакомые люди. Галина не открыла дверь, поскольку никого не ждала в такое время. После того, как неизвестные стали ковырять замок, собственник квартиры спросила, кто это.

— Сказали, что это милиция, — поясняет в суде свидетель. — Я сообщила об этом коллегам. Милиционеры заявили, что им нужна Валерия Уласик, что в квартире будет проведет обыск в связи с тем, что она проходит подозреваемой по делу о массовых беспорядках. Дочь в это время еще спала. Когда она вышла из комнаты, ей сказали, чтобы она собиралась, ее повезут в Московский РУВД, потому что она также проходит по административному делу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Я спросила, как ее забирают, если будут проводить обыск. Мне сказали, что обыск проведут в моем присутствии, а Валерию увезли. После того, как обыск закончился, я поехала в суд Московского района, увидела в расписании, что будет административный процесс в отношении дочери. Тут же предупредила адвоката. В суде услышала ее голос, процесс проходил по скайпу. Во время суда выяснилось, что в материалах дела нет протокола о ее задержании, было очень много нестыковок, процесс перенесли на следующий день. После суда мы поехали в Московский РУВД. Милиционеры говорили нам, что Валерии здесь нет. Потом я увидела, как мою дочь выводят во внутренний двор. Я стала кричать, что милиция лжет, моя дочь тут, ее прятали от нас. Адвокат написал по данному факту жалобу.

Галина говорит, что у нее не было твердой уверенности в том, что Валерия не проходит по уголовному делу до конца административного срока, который ей назначили за «участие в несанкционированном пикете».

— Адвокат пытался выяснить, звонил в СК, журналисты звонили, но официальных подтверждений мы не могли получить. Я очень боялась, что приду ее встречать, а мне скажут, что продолжают ее содержать под стражей уже по уголовному делу, — пояснила Галина Уласик.

Адвокат Михаил Боднарчук в суде пояснил, что со слов Галины Уласик узнал, что Валерия проходит подозреваемой по уголовному делу.

Обновляется.