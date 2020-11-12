Во дворе на Курчатова в Гродно вечером задержали 17 человек

Источник материала: Tut.by

Во дворе на улице Курчатова в Гродно вчера вечером задержали 17 человек, сообщает S13 . После профилактической беседы в Ленинском РОВД всех отпустили.



Фото: @zemlianskii37, instagram.com

Задержанных сняли на видеокамеру и дали подписать бумагу о предупреждении. Одной из женщин стало плохо — ее увезла скорая, рассказали S13 очевидцы.

На районные чаепития гродненцы традиционно собираются по средам и субботам.

— Уже в минувшую субботу на наше привычное место приехали тонированные бусы, поэтому нам пришлось поменять место сбора. Вчера мы традиционно собрались на чаепитие, в какой-то момент во двор приехали несколько микроавтобусов, из них вышли порядка 40 омоновцев — и начались задержания.

Всех задержанных отвезли в Ленинский РОВД. Там спросили, что они делали на улице, предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии и отпустили.

В этот же вечер во многих гродненских районах вышли люди в знак солидарности с задержанными на Девятовке, говорят очевидцы.

«Нормальные люди пьют чай дома»

Официальный представить УВД по Гродненской области Евгений Дудко дал S13 комментарий насчет вчерашних задержаний на Курчатова:

— Около 21.00 на улице Курчатова во дворах собрались граждане. Нам поступило сообщение о том, что во дворах собралось большое количество людей. На место прибыли сотрудники ОМОНа. В Ленинский РОВД были доставлены 17 человек: 13 женщин и 4 мужчины. У них проверили документы для установления личности, провели беседу и всех отпустили домой.

Представитель милиции Гродненщины также посчитал возможным оценить «нормальность» участников чаепития:

— Нормальные люди в вечернее время в ноябре пьют чай дома.