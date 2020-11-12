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В Гомеле с последним словом в суде выступил мужчина, который распылил газ и ударил омоновцев 9 августа
12.11.2020 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле за насилие в отношении милиционеров (ст. 364 УК) судят 29-летнего гомельчанина Сергея Ефимова. Сегодня обвиняемый выступил с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату, в 16.00 ему должны вынести приговор. Прокурор, напомним, просил приговорить Ефимова к трем годам колонии общего режима.
— Я признаю вину, признаю, что совершил ошибку. Мог жить без заключения, работать и заниматься семьей. Понимаю, что совершил преступление и должен за это ответить, но прошу не лишать меня свободы, — зачитал с бумажки свое последнее слово обвиняемый.
Суд в 16.00 вынесет приговор.
Что произошло?
По данным следствия, в Гомеле вечером 9 августа в районе сквера Кирилла Туровского
Доказательством в суде явились показания пострадавших милиционеров, а также видео, снятое камерами видеонаблюдения на площади Ленина в Гомеле.
Сергей и во время следствия, и в суде вину признал полностью. Рассказал, что нападать на милиционеров в тот вечер не собирался, но испугался, что начнутся задержания, разволновался, стал убегать, а когда наткнулся на омоновцев, достал баллончик и распылил.
Потерпевшие в деле — два сотрудника ОМОНа и их командир. Один из пострадавших оценил нанесенный моральный вред в 700 рублей, другой — в 800, третий заявлять денежную компенсацию не стал.
Прокурор просил приговорить Сергея Ефимова к трем годам колонии общего режима.
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В Гомеле с последним словом в суде выступил мужчина, который распылил газ и ударил омоновцев 9 августа
Сергей и во время следствия, и в суде вину признал полностью. Рассказал, что нападать на милиционеров в тот вечер не собирался, но испугался, что начнутся...
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