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В Гомеле с последним словом в суде выступил мужчина, который распылил газ и ударил омоновцев 9 августа

12.11.2020 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле за насилие в отношении милиционеров (ст. 364 УК) судят 29-летнего гомельчанина Сергея Ефимова. Сегодня обвиняемый выступил с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату, в 16.00 ему должны вынести приговор. Прокурор, напомним, просил приговорить Ефимова к трем годам колонии общего режима.


Скриншот видео Следственного комитета

— Я признаю вину, признаю, что совершил ошибку. Мог жить без заключения, работать и заниматься семьей. Понимаю, что совершил преступление и должен за это ответить, но прошу не лишать меня свободы, — зачитал с бумажки свое последнее слово обвиняемый.

Суд в 16.00 вынесет приговор.

Что произошло?

По данным следствия, в Гомеле вечером 9 августа в районе сквера Кирилла Туровского мужчина подбежал к сотруднику ОМОНа, распылил перцовый газ ему в лицо из газового баллончика и ударил его в голову. Причем, по словам правоохранителей, сотрудник милиции перед этим не проявлял ни словом, ни действиями намерений задержать мужчину. На помощь милиционеру подбежали двое коллег и пытались задержать нападавшего, тот пытался вырваться, распылял газ и нанес одному из сотрудников «не менее девяти ударов в область головы и туловища».

Доказательством в суде явились показания пострадавших милиционеров, а также видео, снятое камерами видеонаблюдения на площади Ленина в Гомеле.

Сергей и во время следствия, и в суде вину признал полностью. Рассказал, что нападать на милиционеров в тот вечер не собирался, но испугался, что начнутся задержания, разволновался, стал убегать, а когда наткнулся на омоновцев, достал баллончик и распылил.

Потерпевшие в деле — два сотрудника ОМОНа и их командир. Один из пострадавших оценил нанесенный моральный вред в 700 рублей, другой — в 800, третий заявлять денежную компенсацию не стал.

Прокурор просил приговорить Сергея Ефимова к трем годам колонии общего режима.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сергей и во время следствия, и в суде вину признал полностью. Рассказал, что нападать на милиционеров в тот вечер не собирался, но испугался, что начнутся...
 
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