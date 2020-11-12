В протестном «Каскаде» с самого утра - активность силовиков

Источник материала: Tut.by

В четверг утром в жилой комплекс «Каскад», где часто вешают флаги, приехали силовики. По словам очевидцев, они разошлись по подъездам.





Местные рассказывают, что силовики в черном приехали в «Каскад» около девяти утра.

— По периметру квартала — около десяти машин ОМОНа, на улице несколько «тихарей», — рассказали TUT.BY очевидцы.

Силовики, по словам местных, пришли в несколько квартир, рассказывают о взломах дверей.



Фото: читатели TUT.BY



Фото: читатели TUT.BY



Фото: читатели TUT.BY









После 10.30 некоторые силовики вышли на крышу. Очевидцы предполагают, что они будут снимать огромные трехметровые белые и красные трусы, которые местные жители иронично вывесили на днях вместо бело-красно-белого флага.

Какое-то время из открытых окон звучала песня «Перемен».

После 11.00 местные жители сообщили, что инсталляцию из огромных трусов в квартале сняли.