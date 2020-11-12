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Хамон, сахар и наркотики: что находят в грузах благодаря новым технологиям
12.11.2020 11:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Около 1,3 тысячи нарушений обнаружили в этом году таможенники благодаря инспекционно-досмотровым комплексам, об этом рассказали в ГТК.
Речь идет о технологиях, благодаря которым автомобили можно досматривать, не открывая их (так называемые неинтузивные технологии контроля - Sputnik). А фуры не приходится разгружать, чтобы обнаружить, к примеру, спрятанные среди контейнеров запрещенные к провозу вещества.
"Досмотр не более 10 минут, экономическая целесообразность 42 рубля дохода на рубль затрат", - пояснили в ГТК выгоду использования таких комплексов.
Благодаря этому оборудованию в этом году была
А брестские таможенники нашли больше тонны контрабандного сыра и хамона.
"Использование неинтрузивных средств контроля позволило без вскрытия транспортного средства "просмотреть" его содержимое и выявить нехарактерный для заявленного товара груз", - рассказали в комитете.
Благодаря неинтрузивным технологиям можно обнаруживать незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, в специально изготовленных тайниках, которые нередко размещают в труднодоступных местах автомобиля.
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Таможенники рассказали, как работают инспекционно-досмотровые комплексы, благодаря которым грузы можно проверять, не открывая и не разгружая транспортные...
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