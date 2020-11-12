ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хамон, сахар и наркотики: что находят в грузах благодаря новым технологиям

12.11.2020 11:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Около 1,3 тысячи нарушений обнаружили в этом году таможенники благодаря инспекционно-досмотровым комплексам, об этом рассказали в ГТК.

Речь идет о технологиях, благодаря которым автомобили можно досматривать, не открывая их (так называемые неинтузивные технологии контроля - Sputnik). А фуры не приходится разгружать, чтобы обнаружить, к примеру, спрятанные среди контейнеров запрещенные к провозу вещества.

© Photo : ГТК РБ
Амфетамин от знахарки: украинец попался на перевозке наркотика в Беларусь

"Досмотр не более 10 минут, экономическая целесообразность 42 рубля дохода на рубль затрат", - пояснили в ГТК выгоду использования таких комплексов.

Благодаря этому оборудованию в этом году была обнаружена крупнейшая за последние 10 лет партия наркотиков. Среди бочек с пестицидами в морском контейнере были спрятаны 668 килограммов гашиша. Груз планировали переместить через белорусско-латвийскую границу, однако таможенники обнаружили незаконный товар.

А брестские таможенники нашли больше тонны контрабандного сыра и хамона.

"Использование неинтрузивных средств контроля позволило без вскрытия транспортного средства "просмотреть" его содержимое и выявить нехарактерный для заявленного товара груз", - рассказали в комитете.

Благодаря неинтрузивным технологиям можно обнаруживать незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, в специально изготовленных тайниках, которые нередко размещают в труднодоступных местах автомобиля.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможенники рассказали, как работают инспекционно-досмотровые комплексы, благодаря которым грузы можно проверять, не открывая и не разгружая транспортные...
 
Новости дня
Новости общества
 
TUT.BY в Верховном суде обжалует предупреждения Мининформа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика