Хамон, сахар и наркотики: что находят в грузах благодаря новым технологиям

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Около 1,3 тысячи нарушений обнаружили в этом году таможенники благодаря инспекционно-досмотровым комплексам, об этом рассказали в ГТК.

Речь идет о технологиях, благодаря которым автомобили можно досматривать, не открывая их (так называемые неинтузивные технологии контроля - Sputnik). А фуры не приходится разгружать, чтобы обнаружить, к примеру, спрятанные среди контейнеров запрещенные к провозу вещества.

"Досмотр не более 10 минут, экономическая целесообразность 42 рубля дохода на рубль затрат", - пояснили в ГТК выгоду использования таких комплексов.

Благодаря этому оборудованию в этом году была обнаружена крупнейшая за последние 10 лет партия наркотиков. Среди бочек с пестицидами в морском контейнере были спрятаны 668 килограммов гашиша. Груз планировали переместить через белорусско-латвийскую границу, однако таможенники обнаружили незаконный товар.

А брестские таможенники нашли больше тонны контрабандного сыра и хамона.

"Использование неинтрузивных средств контроля позволило без вскрытия транспортного средства "просмотреть" его содержимое и выявить нехарактерный для заявленного товара груз", - рассказали в комитете.

Благодаря неинтрузивным технологиям можно обнаруживать незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, в специально изготовленных тайниках, которые нередко размещают в труднодоступных местах автомобиля.

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