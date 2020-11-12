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В Гомеле судили медсестру, которой при задержании омоновцы повредили ногу
12.11.2020 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 ноября Центральный районный суд Гомеля рассмотрел административное дело 23-летней медсестры Анны Астафьевой. Ее вместе с другими байкерами задержали в сентябре сотрудники ОМОН.
13 сентября Анна каталась на мотоцикле с друзьями-байкерами. На проспекте Победы их жестко задержали. Во время задержания Анне повредили ногу, две недели она была в гипсе.
Медсестра подала жалобу на действия сотрудников ОМОН в Следственный комитет. Но пока судят саму Анну — за участие в несанкционированном митинге.
Судья Алеся Осипова показала фотографии из дела, но Анна себя на них не узнала. Она отметила, что не принимала участие в митинге 13 сентября, но действительно ехала на мотоцикле с друзьями и была задержана.
Суд признал девушку виновной и оштрафовал на 270 рублей.
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13 сентября Анна каталась на мотоцикле с друзьями-байкерами. На проспекте Победы их жестко задержали.
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