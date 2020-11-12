«В операционную привезли уже в коме». Неизвестные во дворе снимали ленты, забрали парня, он в реанимации

Источник материала: Tut.by

Последнее сообщение, которое 31-летний Роман Бондаренко написал в дворовом чате известной «Площади перемен»: «Я выхожу!» Как рассказывают его соседи, неизвестные в масках снова приехали снимать бело-красно-белые ленточки, в какой-то момент началась потасовка. Избитого Романа забросили в микроавтобус и увезли в Центральное РУВД, где-то через полтора часа парня доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга.



Вчера Романа Бондаренко с «Площади перемен» увезли неизвестные. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Роман поступил в БСМП в 00.05 ночи с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Он находился в заторможенном состоянии, но в операционную уже привезли в коме. Операция длилась несколько часов, — рассказывают TUT.BY в больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, молодой человек в критическом состоянии.

В среду вечером жители домов с «Площади перемен» увидели, что к ним приехали микроавтобусы с неизвестными в масках, чтобы в очередной раз снять бело-красно-белые ленточки.

— Это было в 22.00, — рассказывает TUT.BY жительница дома.

— Приехали в гражданке шесть мужчин и три женщины. Судя по их разговору, женщины не простые. Жители многоэтажек тут же написали об этом в местном чате. Среди тех, кто решил выйти на улицу, был 31-летний Роман Бондаренко, он успел написать: «Я выхожу!» Между человеком в балаклаве и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, — говорит очевидец событий. — Потом он что-то сказал, и человек в балаклаве спросил: «Ты чего борзый такой?» Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой.

Жители отмечают, потом все развивалось стремительно и до конца неясно, как: выпал чей-то телефон, кто-то его подхватил и стал убегать.

На видео задержание Романа:

— И Рому стали мутузить уже двое. Били не только его, но и незнакомого пацана, который изначально говорил с человеком в балаклаве. Приблизительно это было в 22.16, — добавляют местные жители. — Потом Романа увезли. Сложно сказать точное время, но в 22.30 мы уже были дома. Стали обзванивать РУВД, и только в Центральном стали спрашивать, кто мы, кем приходимся, просили оставить свои данные.

Позже соседи узнали: Роман Бондаренко находится в больнице в тяжелом состоянии. Туда он поступил с формулировкой «травмы получил во время драки».

По информации наших собеседников, Роман — художник. Как раз вчера он уволился с работы.

Сегодня на «Площади перемен» идут следственные действия.

— Вчера около 22.30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе. По данному факту в настоящее время проводится проверка, — такой комментарий размещен в фейсбуке в группе «Минская милиция» .