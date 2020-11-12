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В Кобрине, где нашли почти 14 тыс. поддельных рублей, задержали и фальшивомонетчика
12.11.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кобрине, где раньше нашли почти 14 тыс. поддельных рублей, задержали и фальшивомонетчика,
Напомним, 21 октября в милицию стали поступать сообщения из магазинов и банков о подозрительных купюрах номиналом 20 белорусских рублей.
Позже эксперты установят: реквизиты и изображения на купюрах выполнены способом цветной электрофотографии, а вместо защитной нити нанесена обычная полоса серебристой краской.
СК тогда возбудил уголовное дело за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег. Подозреваемых не задерживали. У них взяли обязательства о явке. Один из мужчин сказал, что купюры он нашел возле мусорки.
На днях милиция вышла на 21-летнего казахстанца, временно проживающего в Кобрине. Оказывается, именно он сделал с помощью лазерного принтера партию фальшивок, которую хранил в частном доме. У него дома нашли пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, а также 50 и 20 копеек.
Сбывать купюры молодой человек начал в декабре прошлого года, расплачиваясь на рынках Бреста. Выбирал в качестве продавцов людей пожилого возраста.
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Ранее один из мужчин, который ими расплачивался, сказал, что купюры он нашел возле мусорки.
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