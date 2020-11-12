В Кобрине, где нашли почти 14 тыс. поддельных рублей, задержали и фальшивомонетчика

Источник материала: Tut.by

В Кобрине, где раньше нашли почти 14 тыс. поддельных рублей, задержали и фальшивомонетчика, сообщает УВД. Ранее один из мужчин, который ими расплачивался, сказал, что купюры он нашел возле мусорки.



Фото: Следственный комитет

Напомним, 21 октября в милицию стали поступать сообщения из магазинов и банков о подозрительных купюрах номиналом 20 белорусских рублей. Выяснилось , что фальшивками рассчитывались трое жителей города: 47, 60 и 69 лет. Во время обыска у одного из них оперативники изъяли 700 купюр номиналом по 20 рублей с признаками подделки — на всех банкнотах отсутствовали элементы защиты.

Позже эксперты установят: реквизиты и изображения на купюрах выполнены способом цветной электрофотографии, а вместо защитной нити нанесена обычная полоса серебристой краской.

СК тогда возбудил уголовное дело за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег. Подозреваемых не задерживали. У них взяли обязательства о явке. Один из мужчин сказал, что купюры он нашел возле мусорки.

На днях милиция вышла на 21-летнего казахстанца, временно проживающего в Кобрине. Оказывается, именно он сделал с помощью лазерного принтера партию фальшивок, которую хранил в частном доме. У него дома нашли пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, а также 50 и 20 копеек.

Сбывать купюры молодой человек начал в декабре прошлого года, расплачиваясь на рынках Бреста. Выбирал в качестве продавцов людей пожилого возраста.