ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине, где нашли почти 14 тыс. поддельных рублей, задержали и фальшивомонетчика

12.11.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Кобрине, где раньше нашли почти 14 тыс. поддельных рублей, задержали и фальшивомонетчика, сообщает УВД. Ранее один из мужчин, который ими расплачивался, сказал, что купюры он нашел возле мусорки.


Фото: Следственный комитет

Напомним, 21 октября в милицию стали поступать сообщения из магазинов и банков о подозрительных купюрах номиналом 20 белорусских рублей. Выяснилось, что фальшивками рассчитывались трое жителей города: 47, 60 и 69 лет. Во время обыска у одного из них оперативники изъяли 700 купюр номиналом по 20 рублей с признаками подделки — на всех банкнотах отсутствовали элементы защиты.

Позже эксперты установят: реквизиты и изображения на купюрах выполнены способом цветной электрофотографии, а вместо защитной нити нанесена обычная полоса серебристой краской.

СК тогда возбудил уголовное дело за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег. Подозреваемых не задерживали. У них взяли обязательства о явке. Один из мужчин сказал, что купюры он нашел возле мусорки.

На днях милиция вышла на 21-летнего казахстанца, временно проживающего в Кобрине. Оказывается, именно он сделал с помощью лазерного принтера партию фальшивок, которую хранил в частном доме. У него дома нашли пресс-формы для чеканки монет номиналом 1 и 2 рубля, а также 50 и 20 копеек.

Сбывать купюры молодой человек начал в декабре прошлого года, расплачиваясь на рынках Бреста. Выбирал в качестве продавцов людей пожилого возраста.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее один из мужчин, который ими расплачивался, сказал, что купюры он нашел возле мусорки.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле судили медсестру, которой при задержании омоновцы повредили ногу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика