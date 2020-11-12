В соцсетях обсуждают историю врача, которого из благодарности не стал задерживать ОМОН. Правда ли это?

Источник материала: Tut.by

Несколько тысяч человек поделились в фейсбуке историей о враче-кардиологе Ольге Корнеевой, которую на акции протеста якобы встретил один из начальников ОМОНа и в знак благодарности за оказанное в прошлом лечение задерживать не стал — силовики просто ушли с площади. Мы нашли героиню этого поста и выяснили, что в общих чертах история реальная, но случилась она в 2011 году, когда минчане выходили на улицу «хлопать в ладоши». Во время последнего задержания никто минчанку не защищал — вместе с другими медиками она провела несколько суток в ЦИП на Окрестина, а дома ее ждала 92-летняя лежачая мама.



Фото: личный архив

Сегодня Ольга Петровна Корнеева заведует кардиологическим центром в Заводском районе, а 10 лет назад работала в отделении постинфарктной реабилитации в Аксаковщине (там находится республиканская больница).

У врача-кардиолога всегда была активная гражданская позиция. В 2011-м она участвовала в акциях молчаливого протеста в Минске. Задержанных тогда тоже считали сотнями.

В один из дней Ольга Корнеева вместе с другими молчаливыми протестующими стояла на выходе из станции метро «Октябрьская». Накрапывал дождь, к толпе подошла группа омоновцев. Один из начальников узнал тогда в минчанке своего лечащего доктора. И между ними состоялся любопытный диалог.

— За год до этого я реабилитировала его после инфаркта в Аксаковщине. Он мне и маму свою привозил на консультацию, то есть мы неплохо друг друга знали. На акции мы встретились с ним нос к носу. Он спрашивает: «Ольга Петровна, а вы что здесь делаете?» Я вежливо отвечаю, что жду, пока он начнет меня «вязать». Он говорит: «А давайте отойдем, я вас выведу в безопасное место». Я отвечаю, что не уйду, не для этого сюда приходила. Он опять: «Ольга Петровна, не ставьте меня, пожалуйста, в неудобное положение». Я объясняю, что собираюсь стоять здесь и дальше, буду хлопать, а ему для себя нужно решить, вяжет он меня или нет. Если вяжет, то «по блату» можно сделать это нежно. Он тогда с кем-то по рации поговорил — и они поменяли дислокацию, куда-то ушли. То есть история правдивая, но давняя.

«Они подчеркивали, что лечатся не у нас»

Силовикам, которые работают на протестах сейчас, убеждена Ольга Корнеева, «все равно». Когда доктора задерживали в эту субботу, ей, как и другим врачам, прямо говорили: «Мы лечимся не у вас».

— Они еще и обвиняли нас в том, что мы бросили своих пациентов! Говорили, мол, как вы смеете на улицы выходить? Вы же знаете, куда идете, подвергаете своих пациентов опасности. Ничего, что у нас выходной день был?



Одна из акций врачей. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На акции в субботу Ольга Корнеева провела всего пару минут. Она опаздывала в тот день, поэтому взяла такси. Когда пришла на проспект Независимости, увидела, что протестующих уже нет — сплошная стена ОМОНа. Решила пойти к метро, но оказалась в автозаке.

За пациентов в свой выходной день медик не беспокоилась, а вот за 92-летнюю лежачую маму — очень.

— Она у меня инвалид первой группы, в памперсах, я ей даю детское питание. В последние недели ее состояние ухудшилось, фактически она при смерти сейчас. И тем, кто меня задерживал, и следователям я об этом говорила, у меня с собой был мамин паспорт. Но ответ один: «Вы знали, куда шли». И я два дня думала, не умерла ли там моя мама. У меня даже на суде это был первый вопрос. Хорошо, что мои сыновья сориентировались и как-то без меня справились (хотя они живут в другом месте). Выдохнула я только, когда вышла с Окрестина и узнала, что мама жива.

«Умереть не дам, конечно, реанимирую»

В изоляторе Ольга Корнеева провела чуть больше двух суток — с субботы по понедельник. В суде не приняли во внимание скриншот, где было отмечено, что во время акции медик находилась еще в такси. В итоге за участие в несанкционированном мероприятии минчанка должна выплатить штраф 30 базовых величин, или 810 рублей.

Медик рассказывает, что отношение к задержанным на Окрестина было неплохим — «от нейтрального до умеренно хамского», но многое зависело от смены.

— Были люди, которые старались проявить участие, показывали, что они вроде бы нас уважают как медиков: «Мы же вас корректно задержали, нормально здесь к вам относимся. Цените к себе такое отношение». Но вот в понедельник смена была ужасной. То, как охранники орали многоэтажными матами на врачей-мужчин (хирургов, урологов) — это не передать словами! Обзывали, угрожали, говорили, что спать мужчины будут на голых досках. К женщинам относились еще более-менее.

Мы спросили Ольгу Корнееву, что будет, если к ней на прием придет омоновец или кто-то из его близких, как это случилось в 2010 году? Будет ли медик их лечить?

— Умереть не дам, конечно, реанимирую. Но плановое лечение — никогда больше. Хотя они сами говорят, что мы им не нужны, вот пусть и лечатся в своем госпитале. Я гражданский врач.