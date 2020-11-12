ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К преподавателю БГУИР пришли домой с обыском (или осмотром). Она снялась в видеообращении и бастовала

12.11.2020 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В квартире преподавателя кафедры программного обеспечения информационных технологий БГУИР Ольги Филатченковой 12 ноября проходит обыск. Об этом TUT.BY сообщил ее коллега Дмитрий Самаль.


В 10.30 Дмитрий Самаль сообщил, что «около 10 минут назад» ему звонила Ольга и рассказала, что к ней в квартиру пытались попасть незнакомые люди в бронежилетах. TUT.BY сразу же попытался связаться с Ольгой, однако утром на связь она уже не выходила — трубку не брала, в мессенджерах не отвечала.

По состоянию на 14.30 обыск (или осмотр) еще не завершен.

— Я сейчас у Ольги Филатченковой под дверью с адвокатом. Ольга в квартире, но нас не пускают: мотивируют, что сейчас надо будет протокол переделывать, — сообщил Дмитрий. — Ждем возле квартиры.

По какой статье заведено дело, в рамках которого проходит мероприятие, адвокату Ольги и ее коллеге пока неизвестны.

Ольга Филатченкова — одна из участников видеообращения преподавателей БГУИР и группы активных преподавателей этого вуза, принимала участие в забастовке.

Также телеграм-канал «Студэнцкая думка» сообщил, что к двум студенткам Белорусского государственного педагогического университета днем 12 ноября приехали силовики и проводят обыск (или осмотр). Речь идет о Касе Будько и Яне Арабейко. Они были активистками в своем вузе и входили в состав союза «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» (ЗБС).

Как только мы получим официальный комментарий, сразу же его опубликуем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию об обыске у Ольги Филатченковой сообщил TUT.BY ее коллега - преподаватель БГУИР Дмитрий Самаль.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске за насилие в отношении милиции будут судить уже третьего горожанина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика