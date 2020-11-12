К преподавателю БГУИР пришли домой с обыском (или осмотром). Она снялась в видеообращении и бастовала

Источник материала: Tut.by

В квартире преподавателя кафедры программного обеспечения информационных технологий БГУИР Ольги Филатченковой 12 ноября проходит обыск. Об этом TUT.BY сообщил ее коллега Дмитрий Самаль.





В 10.30 Дмитрий Самаль сообщил, что «около 10 минут назад» ему звонила Ольга и рассказала, что к ней в квартиру пытались попасть незнакомые люди в бронежилетах. TUT.BY сразу же попытался связаться с Ольгой, однако утром на связь она уже не выходила — трубку не брала, в мессенджерах не отвечала.

По состоянию на 14.30 обыск (или осмотр) еще не завершен.

— Я сейчас у Ольги Филатченковой под дверью с адвокатом. Ольга в квартире, но нас не пускают: мотивируют, что сейчас надо будет протокол переделывать, — сообщил Дмитрий. — Ждем возле квартиры.

По какой статье заведено дело, в рамках которого проходит мероприятие, адвокату Ольги и ее коллеге пока неизвестны.

Ольга Филатченкова — одна из участников видеообращения преподавателей БГУИР и группы активных преподавателей этого вуза, принимала участие в забастовке.

Также телеграм-канал «Студэнцкая думка» сообщил , что к двум студенткам Белорусского государственного педагогического университета днем 12 ноября приехали силовики и проводят обыск (или осмотр). Речь идет о Касе Будько и Яне Арабейко. Они были активистками в своем вузе и входили в состав союза «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» (ЗБС).

Как только мы получим официальный комментарий, сразу же его опубликуем.