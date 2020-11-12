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К преподавателю БГУИР пришли домой с обыском (или осмотром). Она снялась в видеообращении и бастовала
12.11.2020 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В квартире преподавателя кафедры программного обеспечения информационных технологий БГУИР Ольги Филатченковой 12 ноября проходит обыск. Об этом TUT.BY сообщил ее коллега Дмитрий Самаль.
В 10.30 Дмитрий Самаль сообщил, что «около 10 минут назад» ему звонила Ольга и рассказала, что к ней в квартиру пытались попасть незнакомые люди в бронежилетах. TUT.BY сразу же попытался связаться с Ольгой, однако утром на связь она уже не выходила — трубку не брала, в мессенджерах не отвечала.
По состоянию на 14.30 обыск (или осмотр) еще не завершен.
— Я сейчас у Ольги Филатченковой под дверью с адвокатом. Ольга в квартире, но нас не пускают: мотивируют, что сейчас надо будет протокол переделывать, — сообщил Дмитрий. — Ждем возле квартиры.
По какой статье заведено дело, в рамках которого проходит мероприятие, адвокату Ольги и ее коллеге пока неизвестны.
Ольга Филатченкова — одна из участников видеообращения преподавателей БГУИР и группы активных преподавателей этого вуза, принимала участие в забастовке.
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К преподавателю БГУИР пришли домой с обыском (или осмотром). Она снялась в видеообращении и бастовала
Информацию об обыске у Ольги Филатченковой сообщил TUT.BY ее коллега - преподаватель БГУИР Дмитрий Самаль.
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