|
В Витебске за насилие в отношении милиции будут судить уже третьего горожанина
12.11.2020 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске будут судить еще одного мужчину за насилие к милиционеру. Это уже третий участник протестных акций, которого обвиняют по этой статье УК за последние полтора месяца.
По данным следствия, 13 сентября 39-летний мужчина участвовал в «несанкционированном массовом шествии» в Витебске. На проспекте Черняховского между силовиками и протестующими
Обвиняемый пытался сорвать с лица милиционера маску и ударил его, силовик упал,
Горожанина обвиняют по ст. 364 УК (Насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности).
Его скоро будут судить.
По сведениям «Народных новостей Витебска», речь идет о 39-летнем Владимире Малаховском. Во время задержания на него распылили слезоточивый газ, а когда мужчина упал на землю, сдавили коленом шею,
39-летний мужчина — уже третий участник протестных акций, которого обвиняют в насилии по отношению к милиции за последние полтора месяца.
В конце октября стала известно, что по этой статье будет судить
В тот же день, 6 сентября, по информации СК,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 13 сентября 39-летний мужчина участвовал в «несанкционированном массовом шествии» в Витебске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)