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В Витебске за насилие в отношении милиции будут судить уже третьего горожанина

12.11.2020 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске будут судить еще одного мужчину за насилие к милиционеру. Это уже третий участник протестных акций, которого обвиняют по этой статье УК за последние полтора месяца.


Стычка между милицией и протестующими 13 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По данным следствия, 13 сентября 39-летний мужчина участвовал в «несанкционированном массовом шествии» в Витебске. На проспекте Черняховского между силовиками и протестующими возникла стычка.

Обвиняемый пытался сорвать с лица милиционера маску и ударил его, силовик упал, сообщает СК. Мужчину задержали и поместили под стражу.

Горожанина обвиняют по ст. 364 УК (Насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности).

Его скоро будут судить.

По сведениям «Народных новостей Витебска», речь идет о 39-летнем Владимире Малаховском. Во время задержания на него распылили слезоточивый газ, а когда мужчина упал на землю, сдавили коленом шею, сообщает издание.

39-летний мужчина — уже третий участник протестных акций, которого обвиняют в насилии по отношению к милиции за последние полтора месяца.

В конце октября стала известно, что по этой статье будет судить 46-летнего витеблянина Т. Следствие установило, что 6 сентября на марше протеста мужчина нанес милиционеру руками не менее одного удара, «причинив ему физическую боль».

В тот же день, 6 сентября, по информации СК, 33-летний мужчина дважды ударил сотрудника МВД, один из ударов пришелся в голову. Он также под стражей.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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По данным следствия, 13 сентября 39-летний мужчина участвовал в «несанкционированном массовом шествии» в Витебске.
 
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