Девушку приговорили к двум месяцам ареста за «Жыве Беларусь» и рисунок БЧБ-флага во дворе

Источник материала: Tut.by

Девушку, которая нарисовала «Жыве Беларусь» и БЧБ-флаг на асфальте, приговорили к двум месяцам ареста. О том, как проходил суд по этому делу, TUT.BY рассказывал подробно.





В суде Ленинского района Минска рассматривали уголовное дело Марии Сафоновой. 20-летнюю жительницу столицы обвиняли по статье 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества).

В октябре девушка написала на асфальте во дворе дома на улице Балтийской слова «Жыве Беларусь» и нарисовала бело-красно-белый флаг.

Судья Ленинского района признала девушку виновной «в порче имущества в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления» .

Наказание на основании статьи 341 УК — арест на два месяца.

Срок отбывания наказания будут исчислять с момента задержания. В срок наказания зачтут несколько дней, которые она уже провела за решеткой во время предварительного следствия (с 8 по 11 октября).

Пока Мария Сафонова на свободе. Она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Коммунальные службы («Ремавтодор Ленинского района», «ЖКХ Ленинского района» и «Мингорсвет») могут подавать гражданские иски. Вместе коммунальники насчитали более 500 рублей ущерба.

Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.

Напомним, следствие считало, что минчанка нанесла «циничные надписи, оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие пренебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности». Однако ученые из Национальной академии наук предоставили в суд свои заключения , почему «Жыве Беларусь» и изображение БЧБ флага никого не оскорбляют.