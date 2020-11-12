ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушку приговорили к двум месяцам ареста за «Жыве Беларусь» и рисунок БЧБ-флага во дворе

12.11.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Девушку, которая нарисовала «Жыве Беларусь» и БЧБ-флаг на асфальте, приговорили к двум месяцам ареста. О том, как проходил суд по этому делу, TUT.BY рассказывал подробно.


В суде Ленинского района Минска рассматривали уголовное дело Марии Сафоновой. 20-летнюю жительницу столицы обвиняли по статье 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества).

В октябре девушка написала на асфальте во дворе дома на улице Балтийской слова «Жыве Беларусь» и нарисовала бело-красно-белый флаг.

Судья Ленинского района признала девушку виновной «в порче имущества в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления» .

Наказание на основании статьи 341 УК — арест на два месяца.

Срок отбывания наказания будут исчислять с момента задержания. В срок наказания зачтут несколько дней, которые она уже провела за решеткой во время предварительного следствия (с 8 по 11 октября).

Пока Мария Сафонова на свободе. Она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Коммунальные службы («Ремавтодор Ленинского района», «ЖКХ Ленинского района» и «Мингорсвет») могут подавать гражданские иски. Вместе коммунальники насчитали более 500 рублей ущерба.

Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.

Напомним, следствие считало, что минчанка нанесла «циничные надписи, оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие пренебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности». Однако ученые из Национальной академии наук предоставили в суд свои заключения, почему «Жыве Беларусь» и изображение БЧБ флага никого не оскорбляют.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушку, которая нарисовала «Жыве Беларусь» и БЧБ-флаг на асфальте, приговорили к двум месяцам ареста. О том, как проходил суд по этому делу, TUT.BY рассказывал...
 
Новости дня
Новости общества
 
К преподавателю БГУИР пришли домой с обыском (или осмотром). Она снялась в видеообращении и бастовала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика