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«Нашли крупные суммы денег». Милиция задержала «одного из лидеров анархистского движения» Николая Дедка

12.11.2020 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал телеграм-канал «Мiкоlа». Как утверждает пресс-служба МВД, на конспиративной квартире нашли «крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов».


Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

В МВД считают, что в телеграм-канале Николай Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия», а также там публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

«В конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника», — утверждают в милиции.

Следственный комитет признал его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (судя по всему, речь идет о ст. 342 УК Беларуси — прим.TUT.BY).

«Фигурант активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания», — подчеркивается в сообщении милиции.

В ведомстве также отметили, что ранее Николай Дедок был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора.

Напомним, Николая Дедка и еще четырех анархистов осудили в мае 2011 года за злостное хулиганство и умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Их обвиняли в несанкционированной антивоенной акции возле здания Министерства обороны в 2009 году, забрасывании бутылками с зажигательной смесью территории посольства России в Минске и здания Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в 2010 году, забрасывании файерами столичного казино «Шангри Ла» и здания Федерации профсоюзов Беларуси, попытки поджога отделений «Беларусбанка» и «Банка Москва-Минск», отделения милиции в Солигорске.

Николай Дедок был приговорен к 4,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима. Белорусские правозащитники признали Дедка политзаключенным. В тюрьме в отношении анархиста возбудили уголовное дело за неповиновение требованиям администрации. Анархист вышел на свободу в августе 2015 году по президентском указу о помиловании.

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД считают, что в телеграм-канале Николай Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия», а также там...
 
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