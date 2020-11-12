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«Нашли крупные суммы денег». Милиция задержала «одного из лидеров анархистского движения» Николая Дедка
12.11.2020 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал телеграм-канал «Мiкоlа». Как утверждает
В МВД считают, что в телеграм-канале Николай Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия», а также там публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.
«В конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника», — утверждают в милиции.
Следственный комитет признал его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (судя по всему, речь идет о ст. 342 УК Беларуси — прим.TUT.BY).
«Фигурант активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания», — подчеркивается в сообщении милиции.
В ведомстве также отметили, что ранее Николай Дедок был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора.
Напомним, Николая Дедка и еще четырех анархистов
Николай Дедок был
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«Нашли крупные суммы денег». Милиция задержала «одного из лидеров анархистского движения» Николая Дедка
В МВД считают, что в телеграм-канале Николай Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия», а также там...
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