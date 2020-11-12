Умер 41-летний заместитель прокурора Гомеля

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 12 ноября, в одной из гомельских больниц умер заместитель прокурора Гомеля Алексей Гавриков. Об этом сообщила прокуратура.



Фото: городской журнал «Белка»

Знакомые говорят, что Гаврикова в больницу госпитализировали с проблемами с сердцем. От чего он умер — станет известно позже.

Свою трудовую деятельность Гавриков начал с должности стажера следователя прокуратуры Чечерского района. Далее работал следователем этой же прокуратуры, следователем и старшим следователем Жлобинской межрайпрокуратуры. Затем был заместитель прокурора Хойникского района и прокурором Кормянского района. С 2014 года занимал должность заместителя прокурора Гомеля.

Алексею Ивановичу был 41 год.