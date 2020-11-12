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В Молодечненском районе поймали «партизан», натягивавших проволоку на железной дороге

12.11.2020 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе милиционеры задержали двоих мужчин, которые, как утверждается, натягивали проволоку между рельсами на железнодорожных путях и пытались скрыться под покровом темноты. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

Вечером в среду, 11 ноября, возле платформы «Вязынка» двое мужчин проводили манипуляции на железнодорожных путях — в процессе их заметили местные милиционеры. Мужчины попытались скрыться: один был пойман, когда бежал в сторону деревни Липени, к кустам, где стояла его машина; другого нашли в лесу в полутора километрах от железнодорожного полотна. У одного из задержанных нашли рюкзак, где были бутылка с бензином, плоскогубцы и балаклава.

Задержанными оказались ранее не судимые жители Радошковичей 36-ти и 37-ми лет, которые приходились друг другу свояками. Как сообщается, на участке «Радошковичи-Дуброво» они растянули проволоку, а также смазали специальным составом железнодорожные болты — чтобы контакт был лучше. Их действия так и не привели к ложному сигналу автоматики о занятости пути, так как установленную ими конструкцию оперативно сняли с рельсов. Мужчины рассказали, что с помощью бензина хотели сбить со следа служебного пса.

Возбуждено уголовное дело по статье 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает в качестве максимального наказания три года лишения свободы, если преступление не будет признано терактом или диверсией. Оба задержанных мужчины в данный момент находятся под стражей.

Напомним, информация об умышленном закорачивании рельсов с помощью натянутой проволоки, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет, начала периодически приходить из разных регионов Беларуси с 26 октября. По словам некоторых железнодорожников, не все такие случаи фиксируются в официальных документах, так как путевые обходчики и другие сотрудники железной дороги, обнаружив проволоку, часто просто убирают ее с путей и не сообщают о своей находке.

Ранее в МВД рассказали TUT.BY, что подобные умышленные действия могут подпадать и под административную, и под уголовную ответственность — все зависит от последствий. Однако статьи касались умышленного блокирования транспортных коммуникаций, а не приведения в негодность путей сообщения.

 
 
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В Молодечненском районе милиционеры задержали двоих мужчин, которые, как утверждается, натягивали проволоку между рельсами на железнодорожных путях и пытались...
 
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