Роддом № 2 в Минске переведут под лечение больных коронавирусом? Что об этом известно

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились читатели, они сообщают о том, что роддом №2 планируют перепрофилировать для лечения пациентов с COVID-19. Что об этом известно — читайте в нашем материале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Читатели сообщают, что городской клинический родительный дом № 2 на улице Бельского планируют перепрофилировать под учреждение для лечения больных с COVID-19. Напомним, спецификой роддома считается то, что здесь принимают преждевременные роды.

Кристина три дня находится в роддоме № 2, по ее словам, утром персонал роддома сообщил, пациенток переведут в другое место, а тех кого можно выписать — выпишут.

— Но тут много людей, которые должны проходить несколько дней терапию, например, если был аборт. Все в шоке, потому что сначала говорят, что выпишут, потом — что не выпишут. Доктор сказала, что нас переведут в 7-ой или 5-ый роддом, но решение пока не принято. Ничего неизвестно, поэтому у нас есть вопросы, почему все делается так экстренно и нет никаких комментариев? — рассказывает пациентка.

По словам Кристины, некоторые палаты уже освободили и выписали женщин, а в роддоме ждут распоряжений от руководства.

— Не хотелось бы никуда перемещаться, потому что, например, завтра важная процедура после которой надо находиться в состоянии ну если не покоя, то хотя бы не в состоянии стресса — никуда не переезжать, — говорит пациентка и поясняет, что при переезде необходимо будет заново оформлять все документы.

В городском клиническом родильном доме № 2 нам подтвердили информацию о том, что роддом планируют перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19.

— Ждем приказ из комитета по здравоохранению Мингорисполкома, приказа пока нет, — сообщили в роддоме и порекомендовали обратиться в комитет.

В комитете по здравоохранению не смогли дать комментарий. За подробностями мы обратились в Минздрав, когда появится их ответ, мы его опубликуем.