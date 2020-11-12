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Ксендза из Россон, который в проповедях на YouTube рассуждает и о политике, вызвали в СК
12.11.2020 18:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ксендз Вячеслав Барок из Россон ведет
Вячеслав Барок говорит, что ему сказали, мол, «проверку инициировала россонская прокуратура». Священнику также сообщили, что проведут лингвистическую экспертизу его выступлений на канале. На столе в райотделе СК он увидел распечатку своей последней речи.
Ксендз Вячеслав считает, что не нарушает законов:
— На канале я проповедую Слово Божье, делюсь своими мыслями, оставаясь в рамках официальных учений католической церкви, среди прочего говорю о социальном учении церкви, применяя их к событиям и беззаконию, которые происходят в нашей стране в последние месяцы. Священник не должен обходить стороной социальные проблемы.
Разговор со священником в СК длился 1 час 45 минут.
— Я пытался спросить, почему в то время, когда в Беларуси так много нераскрытых преступлений, когда мы являемся свидетелями репрессий против граждан Республики Беларусь, когда мы видим, как людей избивают, пытают, даже расстреливают, почему мы не являемся свидетелями уголовных дел, — почему Следственный комитет имеет дело со мной?
Вячеслав Барок говорит, что будет продолжать вести проповеди на своем YouTube-канале.
— Пока я священник, я должен использовать все возможные средства, чтобы нести в мир социальное учение церкви.
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Ксендз Вячеслав Барок из Россон ведет канал на YouTube. Он рассуждает в своих проповедях в числе прочего и о политике. 12 ноября священника вызвали в райотдел...
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