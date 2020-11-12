В Витебске - с 12 ноября тоже масочный режим. А 14 ноября власти зовут горожан на праздники районов

Источник материала: Tut.by

С 12 ноября в Витебске ввели масочный режим. Об этом местные власти сообщили на сайте горисполкома ближе к концу рабочего дня четверга. При этом на субботу в микрорайонах запланированы праздники.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

С 12 ноября жители Витебска должны носить маски, когда заходят в различные места, где много людей: магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси.

Напомним, в конце октября горисполком опубликовал новый — на этот раз осенне-зимний — «план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями».

12 ноября этот план дополнили пунктом про масочный режим.

В документе также прописано, что будут «ограниченно проводиться» все массовые мероприятия, где больше чем 5 участников. Сюда включены собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции.

В то же время на сайте горисполкома размещен анонс , что в эту субботу, 14 ноября, горожан приглашают на праздники микрорайонов.

Масочный режим в Витебской области также ввели в Новополоцке, Полоцком, Поставском, Оршанском, Городокском, Шумилинском, Миорском районах.