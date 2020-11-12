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В Витебске - с 12 ноября тоже масочный режим. А 14 ноября власти зовут горожан на праздники районов
12.11.2020 19:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 12 ноября в Витебске ввели масочный режим. Об этом местные власти
С 12 ноября жители Витебска должны носить маски, когда заходят в различные места, где много людей: магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси.
Напомним, в конце октября горисполком
12 ноября этот план дополнили пунктом про масочный режим.
В документе также прописано, что будут «ограниченно проводиться» все массовые мероприятия, где больше чем 5 участников. Сюда включены собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции.
В то же время на сайте горисполкома размещен
Масочный режим в Витебской области также ввели в Новополоцке, Полоцком, Поставском, Оршанском, Городокском, Шумилинском, Миорском районах.
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С 12 ноября в Витебске ввели масочный режим. Об этом местные власти сообщили на сайте горисполкома ближе к концу рабочего дня. При этом на субботу в микрорайонах...
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