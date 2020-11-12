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«Врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи». Умер избитый Роман Бондаренко

12.11.2020 20:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доставленный минувшей ночью в реанимационное отделение БСМП 31-летний Роман Бондаренко умер. Врачи оперировали парня несколько часов, все это время он был без сознания. Врачи родным оптимистичных прогнозов не давали: говорили, что шанс выжить один из тысячи.


Роман Бондаренко. Фото: соцсети

— Мама утром ездила в больницу к Роману. Состояние очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Требуется дополнительная операция, но в этом состоянии брат ее не переживет, нужно ждать, пока пойдет на поправку. Маме разрешили увидеть Романа, ненадолго пустили в реанимацию, он в коме. Подключен к разным аппаратам, весь в повязках и синяках, — рассказала TUT.BY Ольга, сестра Романа Бондаренко.

Мы общались с ней в 19.00, семья снова собиралась ехать в больницу скорой медицинской помощи.

— По последней информации, Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто — мы не знаем, — рассказала Ольга.

В 20.00 близкие сообщили, что Роман умер.

Напомним, ночью в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

Как рассказали TUT.BY жители известной минской «Площади перемен», в среду вечером в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.

— Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, — рассказывала Юлия, очевидец событий. — Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: «Ты чего борзый такой?». Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой.

Как утверждают соседи, Романа Бондаренко «профессионально задержали» и увезли на микроавтобусе. В больницу он поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что «травмы получил во время драки».

Сейчас милиция проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Врачи оперировали парня несколько часов, все это время он был без сознания. Врачи родным оптимистичных прогнозов не давали: говорили, что шанс выжить один из...
 
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