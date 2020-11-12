﻿ Роман Бондаренко, избитый и задержанный на «Площади перемен», умер в больнице. 21.by
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Роман Бондаренко, избитый и задержанный на «Площади перемен», умер в больнице

13.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня в больнице скорой помощи в 20.00 умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках. Об этом сообщили его родные.

«По последней информации, Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто — мы не знаем», — рассказала Ольга, сестра Романа, передает tut.by.

12 ноября матери разрешили увидеть сына. Он был подключен к реанимационным аппаратам и находился в коме.

Ситуация началась с того, что во двор на улице Червякова в Минске приехали неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. Романа повалили на землю, избивали, потом забросили в микроавтобус и завезли в отделение милиции. Оттуда избитого парня ночью доставили в больницу в состоянии комы. Роману сделали трепанацию черепа, но спасти жизнь не смогли.

 

Видео нападения на Романа Бондаренко неизвестных в масках

Минская милиция цинично заявила, что во двор на «Площади перемен» приехали «неравнодушные граждане».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в больнице скорой помощи в 20.00 умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках. Об этом сообщили...
 
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