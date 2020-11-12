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За последнюю неделю в Гродно уволились 33 силовика

13.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сооснователь фондов BY_Нelp и BYSOL Ярослав Лихачевский сегодня на пресс-конференции рассказал, сколько силовиков ушли из органов и обратились за помощью. Об этом сообщает радио «Свобода». 

Ярослав Лихачевский привел пример, что в фонд за неделю обратились 33 силовика из Гродно, которые покинули службу, а немногим ранее начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский заявлял, что в регионе со дня выборов уволились 19 человек по разным причинам.

«Власти продолжают врать и хорошо, что их можно поймать за руку», - прокомментировал Лихачевский.

По информации сооснователя фонда, за все время от белорусских экс-силовиков они получили 461 заявление. Это те люди, которые заполнили заявку, прикрепили заявление об увольнении и записали видеообращение.

«Думаю, это только часть тех, кто уволился. Силовиков запугивают, им говорят, что наши деньги идут от «кукловодов», они боятся и зомбированы. Допускаю, что реальное количество силовиков, которые уволились, в несколько раз больше», – заявил Ярослав Лихачевский.

3 ноября в BySol сообщили о прекращении приема заявок от уволенных силовиков. По их мнению, три месяца - достаточный срок, чтобы принять решение, «на чьей они стороне». После этого произошел резкий всплеск заявлений.

Накануне стало известно, что Следственный комитет заблокировал средства на счетах получателей помощи из фонда By_Help, а также признал Леончика подозреваемым в уголовном деле о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. На данный момент, несмотря на блокировку средств, в BY_Нelp приходит до 100 заявок в день. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Сооснователь фондов BY_Нelp и BYSOL Ярослав Лихачевский сегодня на пресс-конференции рассказал, сколько силовиков ушли из органов и обратились за помощью.
 
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