Фонд BY help получает до 100 заявок в день, он продолжит оказывать помощь

Несмотря на блокировку средств на счетах получателей помощи из фонда, в BY help приходит до 100 заявок в день.

Власти списали деньги со счетов 500-600 белорусов, пострадавших во время протестов. Об этом сообщил во время пресс-конференции 12 ноября сооснователь By_help Алексей Леончик. Его слова цитирует радио «Свобода».

По словам представителя фонда, списывались не только суммы помощи, но и блокировались банковские счета потерпевших. В том числе те, на которые помощь не приходила.

«Заблокированы средства примерно на 500 тыс. долларов. Ежедневно к нам поступает до 100 заявок о помощи. Судя по той жесткости, которая применяется к участникам акций протеста в Беларуси, объем поступающих к нам заявок не будет сокращаться», - предположил Леончик.

Число новых заявок на получение помощи от BY help не уменьшается, обработка заявок не прекращается.

Фонд уже оказал помощь 3,3 тыс. человек, которые пострадали из-за участия в акциях протеста. По последним данным, BYSOL в общей сложности оказал помощь на 1,6 млн евро, фондом BY_help выплачено более 3,6 млн рублей.

Фонд продолжит оказывать помощь пострадавшим от режима, сейчас идет работа над тем, как это лучше сделать.

Леончик предполагает, что в этом помогут волонтеры. Людям, обратившимся за помощью, он порекомендовал открывать отдельный счет для переводов от By_help и после получения средств сразу закрывать его, чтобы исключить нежелательные манипуляции со стороны спецслужб.

Накануне стало известно, что Следственный комитет заблокировал средства на счетах получателей помощи из фонда By_Help, а также признал Леончика подозреваемым в уголовном деле о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.