Роман Бондаренко, избитый и задержанный на «Площади перемен», умер в больнице

Сегодня в больнице скорой помощи в 20.00 умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках. Об этом сообщили его родные.

«По последней информации, Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто — мы не знаем», — рассказала Ольга, сестра Романа, передает tut.by.

12 ноября матери разрешили увидеть сына. Он был подключен к реанимационным аппаратам и находился в коме.

Ситуация началась с того, что во двор на улице Червякова в Минске приехали неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. Романа повалили на землю, избивали, потом забросили в микроавтобус и завезли в отделение милиции. Оттуда избитого парня ночью доставили в больницу в состоянии комы. Роману сделали трепанацию черепа, но спасти жизнь не смогли.

Видео нападения на Романа Бондаренко неизвестных в масках

12 ноября милиция цинично заявила, что во двор на «Площади перемен» приехали «неравнодушные граждане».

Следственный комитет прокомментировал смерть Бондаренко.

«По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими.

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения.

Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г.Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь.

Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация.