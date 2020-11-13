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Снег и небольшие заморозки. Погода в Витебске в выходные
13.11.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплая осень окончательно и бесповоротно закончится в эти выходные: на термометре будет уже минус, ожидается мокрый снег,
В субботу — ночью около нуля, днем — до 2 градусов тепла. В прогнозе — мокрый снег с утра и до вечера.
В воскресенье днем — около нуля, но в ночь на понедельник подморозит до -3 градусов.
Хороших вам выходных, друзья!
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Теплая осень окончательно и бесповоротно закончится в эти выходные: на термометре будет уже минус, ожидается мокрый снег.
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