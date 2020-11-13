Снег и небольшие заморозки. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Теплая осень окончательно и бесповоротно закончится в эти выходные: на термометре будет уже минус, ожидается мокрый снег, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу — ночью около нуля, днем — до 2 градусов тепла. В прогнозе — мокрый снег с утра и до вечера.

В воскресенье днем — около нуля, но в ночь на понедельник подморозит до -3 градусов.

Хороших вам выходных, друзья!

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